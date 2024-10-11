https://1prime.ru/20241011/gosizmena-852129453.html
Суд приговорил россиянку к 12,5 годам колонии за госизмену
Суд приговорил россиянку к 12,5 годам колонии за госизмену - 11.10.2024, ПРАЙМ
Суд приговорил россиянку к 12,5 годам колонии за госизмену
Свердловский областной суд приговорил к двенадцати годам и шести месяцам лишения свободы жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову за передачу секретных... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T14:57+0300
2024-10-11T14:57+0300
2024-10-11T14:58+0300
суд
госизмена
украина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – ПРАЙМ. Свердловский областной суд приговорил к двенадцати годам и шести месяцам лишения свободы жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову за передачу секретных сведений украинским спецслужбам, рассказал корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда во время вынесения приговора. Уточняется, что подсудимая была работницей " Уралвагонзавода". Журналистам девушка давать комментарии отказалась.Виктория Мухаметова была задержана вместе с супругом в апреле 2023 года по подозрению в передаче информации военно-технического характера заказчикам на Украине. За передачу чертежей россиянам было выплачено вознаграждение в размере ста тысяч рублей.
https://1prime.ru/20241010/ivanov-852110037.html
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суд, госизмена, украина
Суд приговорил россиянку к 12,5 годам колонии за госизмену
Суд приговорил к 12,5 годам колонии жительницу Урала, продавшую сведения Украине
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – ПРАЙМ. Свердловский областной суд приговорил к двенадцати годам и шести месяцам лишения свободы жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову за передачу секретных сведений украинским спецслужбам, рассказал корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда во время вынесения приговора.
Уточняется, что подсудимая была работницей " Уралвагонзавода". Журналистам девушка давать комментарии отказалась.
Виктория Мухаметова была задержана вместе с супругом в апреле 2023 года по подозрению в передаче информации военно-технического характера заказчикам на Украине. За передачу чертежей россиянам было выплачено вознаграждение в размере ста тысяч рублей.
Суд признал законным продление срока ареста Тимуру Иванову