https://1prime.ru/20241011/gosizmena-852129453.html

Суд приговорил россиянку к 12,5 годам колонии за госизмену

Суд приговорил россиянку к 12,5 годам колонии за госизмену - 11.10.2024, ПРАЙМ

Суд приговорил россиянку к 12,5 годам колонии за госизмену

Свердловский областной суд приговорил к двенадцати годам и шести месяцам лишения свободы жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову за передачу секретных... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T14:57+0300

2024-10-11T14:57+0300

2024-10-11T14:58+0300

суд

госизмена

украина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – ПРАЙМ. Свердловский областной суд приговорил к двенадцати годам и шести месяцам лишения свободы жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову за передачу секретных сведений украинским спецслужбам, рассказал корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда во время вынесения приговора. Уточняется, что подсудимая была работницей " Уралвагонзавода". Журналистам девушка давать комментарии отказалась.Виктория Мухаметова была задержана вместе с супругом в апреле 2023 года по подозрению в передаче информации военно-технического характера заказчикам на Украине. За передачу чертежей россиянам было выплачено вознаграждение в размере ста тысяч рублей.

https://1prime.ru/20241010/ivanov-852110037.html

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суд, госизмена, украина