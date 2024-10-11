https://1prime.ru/20241011/indeksy-852134373.html

Основные фондовые индексы США обновили исторические максимумы

Основные фондовые индексы США обновили исторические максимумы - 11.10.2024, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы США обновили исторические максимумы

Основные фондовые индексы США растут в пятницу, а Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные значения, свидетельствуют данные торгов. | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T17:30+0300

2024-10-11T17:30+0300

2024-10-11T17:30+0300

экономика

сша

биржевые торги

dow jones

индекс s&p 500

https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0fcd12f400c3a07f82d7d55131f91afc.jpg

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу, а Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные значения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,62% - до 42 718,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28% - до 5 808,52 пункта. Ранее показатели достигали новых исторических максимумов в 42 746,59 и 5 811,22 пункта соответственно. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 17.13 мск рос на 0,66% - до 18 170,95 пункта. В пятницу была опубликована макростатистика по стране. Цены производителей (PPI) в стране по итогам сентября не изменились в месячном выражении, в годовом - выросли на 1,8%. Аналитики прогнозировали увеличение показателей на 0,1% и 1,6% соответственно. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в октябре неожиданно снизился - до 68,9 пункта с уровня сентября в 70,1 пункта. Инвесторы также оценивают корпоративную отчетность. Бумаги Wells Fargo дорожают на 4,5%, разводненная прибыль на акцию банка по итогам третьего квартала оказалась выше прогнозов. Акции Blackrock растут в цене на 3,3% после того, как квартальная прибыль инвестиционной компании оказалась больше ожиданий. В то же время акции Tesla падают в цене более чем на 8%. На мероприятии под названием "Мы, робот" компания представила десятки автономных такси, самостоятельно передвигающихся по площадке. Также Илон Маск в рамках презентации продемонстрировал концепт микроавтобуса Robovan, который может перевозить до 20 пассажиров, и обновленные версии человекоподобного робота Optimus. Неделю американские фондовые индексы также готовятся завершить в плюсе. С начала недели Dow Jones поднялся на 0,9%, NASDAQ - на 1%, S&P 500 - на 0,8%.

https://1prime.ru/20241011/dokhod-852117244.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, биржевые торги, dow jones, индекс s&p 500