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Основные фондовые индексы США обновили исторические максимумы - 11.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241011/indeksy-852134373.html
Основные фондовые индексы США обновили исторические максимумы
Основные фондовые индексы США обновили исторические максимумы - 11.10.2024, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы США обновили исторические максимумы
Основные фондовые индексы США растут в пятницу, а Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные значения, свидетельствуют данные торгов. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T17:30+0300
2024-10-11T17:30+0300
экономика
сша
биржевые торги
dow jones
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу, а Dow Jones и S&amp;P 500 обновили рекордные значения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,62% - до 42 718,56 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,28% - до 5 808,52 пункта. Ранее показатели достигали новых исторических максимумов в 42 746,59 и 5 811,22 пункта соответственно. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 17.13 мск рос на 0,66% - до 18 170,95 пункта. В пятницу была опубликована макростатистика по стране. Цены производителей (PPI) в стране по итогам сентября не изменились в месячном выражении, в годовом - выросли на 1,8%. Аналитики прогнозировали увеличение показателей на 0,1% и 1,6% соответственно. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в октябре неожиданно снизился - до 68,9 пункта с уровня сентября в 70,1 пункта. Инвесторы также оценивают корпоративную отчетность. Бумаги Wells Fargo дорожают на 4,5%, разводненная прибыль на акцию банка по итогам третьего квартала оказалась выше прогнозов. Акции Blackrock растут в цене на 3,3% после того, как квартальная прибыль инвестиционной компании оказалась больше ожиданий. В то же время акции Tesla падают в цене более чем на 8%. На мероприятии под названием "Мы, робот" компания представила десятки автономных такси, самостоятельно передвигающихся по площадке. Также Илон Маск в рамках презентации продемонстрировал концепт микроавтобуса Robovan, который может перевозить до 20 пассажиров, и обновленные версии человекоподобного робота Optimus. Неделю американские фондовые индексы также готовятся завершить в плюсе. С начала недели Dow Jones поднялся на 0,9%, NASDAQ - на 1%, S&amp;P 500 - на 0,8%.
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сша, биржевые торги, dow jones, индекс s&p 500
Экономика, США, биржевые торги, Dow Jones, индекс S&P 500
17:30 11.10.2024
 
Основные фондовые индексы США обновили исторические максимумы

Фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу, а Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные значения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,62% - до 42 718,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28% - до 5 808,52 пункта. Ранее показатели достигали новых исторических максимумов в 42 746,59 и 5 811,22 пункта соответственно. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 17.13 мск рос на 0,66% - до 18 170,95 пункта.
В пятницу была опубликована макростатистика по стране. Цены производителей (PPI) в стране по итогам сентября не изменились в месячном выражении, в годовом - выросли на 1,8%. Аналитики прогнозировали увеличение показателей на 0,1% и 1,6% соответственно. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в октябре неожиданно снизился - до 68,9 пункта с уровня сентября в 70,1 пункта.
Инвесторы также оценивают корпоративную отчетность. Бумаги Wells Fargo дорожают на 4,5%, разводненная прибыль на акцию банка по итогам третьего квартала оказалась выше прогнозов. Акции Blackrock растут в цене на 3,3% после того, как квартальная прибыль инвестиционной компании оказалась больше ожиданий.
В то же время акции Tesla падают в цене более чем на 8%. На мероприятии под названием "Мы, робот" компания представила десятки автономных такси, самостоятельно передвигающихся по площадке. Также Илон Маск в рамках презентации продемонстрировал концепт микроавтобуса Robovan, который может перевозить до 20 пассажиров, и обновленные версии человекоподобного робота Optimus.
Неделю американские фондовые индексы также готовятся завершить в плюсе. С начала недели Dow Jones поднялся на 0,9%, NASDAQ - на 1%, S&P 500 - на 0,8%.
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ЭкономикаСШАбиржевые торгиDow Jonesиндекс S&P 500
 
 
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