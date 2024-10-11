https://1prime.ru/20241011/inomarki-852121344.html

"Дешевле некуда": эксперты составили топ иномарок в РФ по приятной цене

"Дешевле некуда": эксперты составили топ иномарок в РФ по приятной цене - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Дешевле некуда": эксперты составили топ иномарок в РФ по приятной цене

На российском автомобильном рынке можно найти иномарки по приятной цене, считают эксперты. Издание "Autonews" изучило предложения дилеров и составило топ... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T09:54+0300

2024-10-11T09:54+0300

2024-10-11T09:54+0300

иномарки

авторынок рф

дилерский центр

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке можно найти иномарки по приятной цене, считают эксперты. Издание "Autonews" изучило предложения дилеров и составило топ вариантов авто, привезенных параллельным импортом.Так, одним из вариантов корреспондент издания назвал Hyundai Bayon, представленный в столичном дилерском центре. Переднеприводный кроссовер оснащен двигателем на 1,4 литра и 100 л.с. и АКП. Стоимость автомобиля стартует от 2 200 000 рублей.Эксперт также отметил китайский кроссовер Soueast DX8S, представленный у дилеров за 2 225 000 рублей. Просторный семиместный автомобиль оснащен турбомотором объемом 1,5 литра и 156 л.с., а также шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. По своему функционалу "китаец" является аналогом чешской Skoda Kodiaq.Уникальным вариантом стал Volkswagen Bora китайской сборки, представленный в одном из дилерских центров Москвы за 2 500 000 рублей. Седан оборудован рядом приятных дополнений, а также 1,5-литровым мотором на 113 л.с. и АКП.Самым выгодным вариантом корреспондент назвал переднеприводный седан Chevrolet Onix, доступный для покупки в региональных дилерских центрах. Автомобиль оснащен турбодвигателем на 1,2 литра, а также "автоматом". Среди опций - датчики света, камера заднего вида, мультимедийное управление и многое другое. Стоимость стартует от 2 100 000 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иномарки, авторынок рф, дилерский центр