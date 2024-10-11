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Росстат зафиксировал снижение цен на капусту и морковь в сентябре

Росстат зафиксировал снижение цен на капусту и морковь в сентябре - 11.10.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал снижение цен на капусту и морковь в сентябре

Белокочанная капуста в России за сентябрь подешевела на 23,8%, морковь - на 17%, апельсины и огурцы при этом подорожали на 14,8% и на 6,3% соответственно,... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T19:07+0300

2024-10-11T19:07+0300

2024-10-11T19:07+0300

экономика

россия

росстат

овощи

цены на продукты в россии

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Белокочанная капуста в России за сентябрь подешевела на 23,8%, морковь - на 17%, апельсины и огурцы при этом подорожали на 14,8% и на 6,3% соответственно, следует из данных Росстата. Если не учитывать плодоовощную продукцию, продовольственные товары за сентябрь стали дороже на 0,95%; сама же плодоовощная продукция подешевела на 4,17%. Непродовольственные товары в течение сентября подорожали на 0,62%. "Снизились цены: на консервы овощные для детского питания (-1,9%), крупу гречневую (-1,0%), маргарин (-0,6%), чай черный байховый (-0,4%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,3%), окорочка куриные, колбасы вареные, жевательную резинку (-0,2%)", - перечисляет Росстат. Статистическое ведомство зафиксировало подорожание отдельных видов плодоовощной продукции в сентябре: так, лимоны выросли в цене на 2,6%, бананы - на 1,7%, помидоры - на 1,6%. Между тем, подешевели картофель - на 15,8%, столовая свекла - на 14,2%, виноград - на 10,5%, репчатый лук и яблоки - на 9,6% и 8,9% соответственно. Среди молочных продуктов подорожала сметана - на 4,2%, стерилизованное молоко - на 3,6%, пастеризованное - на 3,4%, сыры, творог, молоко пастеризованное более 3,2% жирности, кисломолочные продукты, сливки питьевые, сырки творожные, глазированные шоколадом, молоко для детей, йогурт - от 1,3% до 2,8%. Из рыбопродуктов выросли цены: на икру лососевых рыб на 12,6%, рыбу мороженую (кроме сельди), соленую, маринованную, копченую, рыбное филе, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, сельди, рыбные консервы - от 0,8% до 1,8%. Среди хлеба и хлебобулочной продукции, круп и бобовых выросли цены: на пшеничный и ржаной хлеб, булочные и бараночные изделия, рис, манную крупу, пшено, горох и фасоль от 0,6% до 1,8%. В группе мясопродуктов выросли цены: на говядину, свинину, баранину, мясо индейки, мясной фарш, мясокопчености, пельмени, манты, равиоли, консервы мясные для детского питания от 0,5% до 1,8%. Среди прочих продовольственных товаров выросли цены: на оливковое масло на 2%, шоколад, какао, печенье, торты, зефир, пастилу, кексы, рулеты, карамель, мед, овощи натуральные консервированные, маринованные, мороженое, майонез, сухие приправы, специи, поваренную соль, фруктовые соки, минеральную и питьевую воду, игристые вина, пиво, коньяк, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), обеды и ужины в ресторане от 0,6% до 1,6%.

https://1prime.ru/20241009/ovoschi-852089225.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, овощи, цены на продукты в россии