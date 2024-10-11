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ВТБ отменил комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки - 11.10.2024, ПРАЙМ
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ВТБ отменил комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки
ВТБ отменил комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки - 11.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ отменил комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки
ВТБ с 11 октября отменил обязательное требование о комиссии для застройщиков-партнеров при выдаче рыночной ипотеки на покупку квартиры в новостройках и по... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T13:43+0300
2024-10-11T13:43+0300
втб
застройщики
ипотека
банковская комиссия
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. ВТБ с 11 октября отменил обязательное требование о комиссии для застройщиков-партнеров при выдаче рыночной ипотеки на покупку квартиры в новостройках и по готовому жилью, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации. Совет директоров Банка России в четверг принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка. "В связи с решением ЦБ с сегодняшнего дня ВТБ улучшает условия ипотеки для своих клиентов и партнеров. Мы отменяем обязательное требование о комиссии для застройщиков-партнеров банка при выдаче ипотеки в рамках рыночных программ на покупку квартиры в новостройках и по готовому жилью (со сроком ввода объекта в эксплуатацию до 1 года)", - сообщил банк. Пресс-служба подчеркнула, что это расширит возможности для заемщиков банка. Там также добавили, что банк продолжает следить за ситуацией на рынке. "На фоне высоких ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки не исключаем новых изменений по условиям ипотечных программ, так как ситуация на рынке остается нестабильной", - подчеркнули в пресс-службе.
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втб, застройщики, ипотека, банковская комиссия
ВТБ, застройщики, ипотека, банковская комиссия
13:43 11.10.2024
 
ВТБ отменил комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

ВТБ отменил комиссию для застройщиков-партнеров банка при выдаче рыночной ипотеки

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. ВТБ с 11 октября отменил обязательное требование о комиссии для застройщиков-партнеров при выдаче рыночной ипотеки на покупку квартиры в новостройках и по готовому жилью, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации.
Совет директоров Банка России в четверг принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка.
"В связи с решением ЦБ с сегодняшнего дня ВТБ улучшает условия ипотеки для своих клиентов и партнеров. Мы отменяем обязательное требование о комиссии для застройщиков-партнеров банка при выдаче ипотеки в рамках рыночных программ на покупку квартиры в новостройках и по готовому жилью (со сроком ввода объекта в эксплуатацию до 1 года)", - сообщил банк.
Пресс-служба подчеркнула, что это расширит возможности для заемщиков банка. Там также добавили, что банк продолжает следить за ситуацией на рынке.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
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"На фоне высоких ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки не исключаем новых изменений по условиям ипотечных программ, так как ситуация на рынке остается нестабильной", - подчеркнули в пресс-службе.
 
ВТБзастройщикиипотекабанковская комиссия
 
 
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