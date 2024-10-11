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"Сбер" возобновил приобретение новостроек по базовым ставкам - 11.10.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" возобновил приобретение новостроек по базовым ставкам
"Сбер" возобновил приобретение новостроек по базовым ставкам - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Сбер" возобновил приобретение новостроек по базовым ставкам
Сбербанк возобновляет проведение сделок на Домклик на приобретение новостроек (готовое или строящееся жильё) по базовым ставкам без обязательного применения... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T13:47+0300
2024-10-11T13:48+0300
сбербанк
застройщики
ипотека
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Сбербанк возобновляет проведение сделок на Домклик на приобретение новостроек (готовое или строящееся жильё) по базовым ставкам без обязательного применения программ снижения ставки от застройщиков после снятия ЦБ РФ ограничения о полной стоимости кредита, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."В связи с тем, что с 10 октября ЦБ скорректировал требования по контролю за показателем предельной стоимости кредита (ПСК), "Сбер" возобновляет проведение сделок на Домклик на приобретение новостроек (готовое или строящееся жильё) по базовым ставкам без обязательного применения программ снижения ставки от застройщиков, таких как субсидирование ставки", - сказано в сообщении.Банк России 10 октября сообщил, что отменяет ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года до 31 марта 2025 года и рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе.
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сбербанк, застройщики, ипотека
Сбербанк, застройщики, ипотека
13:47 11.10.2024 (обновлено: 13:48 11.10.2024)
 
"Сбер" возобновил приобретение новостроек по базовым ставкам

"Сбербанк" отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Сбербанк возобновляет проведение сделок на Домклик на приобретение новостроек (готовое или строящееся жильё) по базовым ставкам без обязательного применения программ снижения ставки от застройщиков после снятия ЦБ РФ ограничения о полной стоимости кредита, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"В связи с тем, что с 10 октября ЦБ скорректировал требования по контролю за показателем предельной стоимости кредита (ПСК), "Сбер" возобновляет проведение сделок на Домклик на приобретение новостроек (готовое или строящееся жильё) по базовым ставкам без обязательного применения программ снижения ставки от застройщиков, таких как субсидирование ставки", - сказано в сообщении.
Банк России 10 октября сообщил, что отменяет ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года до 31 марта 2025 года и рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе.
Стенд VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
ВТБ отменил комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки
13:43
 
Сбербанкзастройщикиипотека
 
 
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