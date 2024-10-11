https://1prime.ru/20241011/komissiya-852127420.html

"Сбер" возобновил приобретение новостроек по базовым ставкам

"Сбер" возобновил приобретение новостроек по базовым ставкам - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Сбер" возобновил приобретение новостроек по базовым ставкам

Сбербанк возобновляет проведение сделок на Домклик на приобретение новостроек (готовое или строящееся жильё) по базовым ставкам без обязательного применения... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T13:47+0300

2024-10-11T13:47+0300

2024-10-11T13:48+0300

сбербанк

застройщики

ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/89/842088982_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_5df5171ca8217c81806f7078b0f82fd2.jpg

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Сбербанк возобновляет проведение сделок на Домклик на приобретение новостроек (готовое или строящееся жильё) по базовым ставкам без обязательного применения программ снижения ставки от застройщиков после снятия ЦБ РФ ограничения о полной стоимости кредита, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."В связи с тем, что с 10 октября ЦБ скорректировал требования по контролю за показателем предельной стоимости кредита (ПСК), "Сбер" возобновляет проведение сделок на Домклик на приобретение новостроек (готовое или строящееся жильё) по базовым ставкам без обязательного применения программ снижения ставки от застройщиков, таких как субсидирование ставки", - сказано в сообщении.Банк России 10 октября сообщил, что отменяет ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года до 31 марта 2025 года и рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе.

https://1prime.ru/20241011/komissiya-852127287.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, застройщики, ипотека