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"Очень успешно". Российские компании отдали миллиарды европейской стране
"Очень успешно". Российские компании отдали миллиарды европейской стране - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Очень успешно". Российские компании отдали миллиарды европейской стране
Российские фирмы выплатили долги по кредитам в размере сотен миллионов евро финскому государственному специальному финансовому учреждению Finnvera. Об этот... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T17:00+0300
2024-10-11T17:00+0300
2024-10-11T17:00+0300
экономика
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Российские фирмы выплатили долги по кредитам в размере сотен миллионов евро финскому государственному специальному финансовому учреждению Finnvera. Об этот сообщил общественный вещатель Yle, ссылаясь на главу учреждения Паули Хейккиля. Чиновник заявил, что российская сторона продолжает выполнять свои финансовые обязательства, которые были довольно значительными. Так на конец 2021 года российские фирмы задолжали около одного миллиарда евро. К концу 2022 года сумма уменьшилась до 420 миллионов евро. К концу 2023 года она составила уже менее 100 миллионов евро."Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками", — заявил Хейккиля.Он добавил, что российские фирмы гасят кредиты в ускоренном темпе, а связано это с тем, что они "сохраняли платежеспособность даже в нынешних условиях". Finnvera кредитовала в России крупные инфраструктурные проекты, а также телекоммуникационную, лесную и судостроительную отрасли.
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россия, финляндия, бизнес, долги
Экономика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Бизнес, долги
"Очень успешно". Российские компании отдали миллиарды европейской стране
Yle: российские компании погасили миллиардные долги перед финским кредитором
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ.
Российские фирмы выплатили долги по кредитам в размере сотен миллионов евро финскому государственному специальному финансовому учреждению Finnvera. Об этот сообщил общественный вещатель Yle
, ссылаясь на главу учреждения Паули Хейккиля.
Чиновник заявил, что российская сторона продолжает выполнять свои финансовые обязательства, которые были довольно значительными. Так на конец 2021 года российские фирмы задолжали около одного миллиарда евро. К концу 2022 года сумма уменьшилась до 420 миллионов евро. К концу 2023 года она составила уже менее 100 миллионов евро.
"Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками", — заявил Хейккиля.
Он добавил, что российские фирмы гасят кредиты в ускоренном темпе, а связано это с тем, что они "сохраняли платежеспособность даже в нынешних условиях".
Finnvera кредитовала в России крупные инфраструктурные проекты, а также телекоммуникационную, лесную и судостроительную отрасли.
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