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Минсельхоз запретил вылов креветки на Дальнем Востоке до конца года

Минсельхоз запретил вылов креветки на Дальнем Востоке до конца года - 11.10.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз запретил вылов креветки на Дальнем Востоке до конца года

Министерство сельского хозяйства РФ закрыло вылов гребенчатой и северной креветки в подзоне Приморье зоны Японское море по 31 декабря текущего года, следует из... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T17:11+0300

2024-10-11T17:11+0300

2024-10-11T17:11+0300

минсельхоз

вылов

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства РФ закрыло вылов гребенчатой и северной креветки в подзоне Приморье зоны Японское море по 31 декабря текущего года, следует из приказа, опубликованного на портале правовой информации. Исключением является рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях. "Закрыть по 31 декабря 2024 года рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой и креветки северной в подзоне Приморье зоны Японское море", - говорится в документе. Минсельхоз ссылается на один из пунктов статьи 26 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Этот пункт допускает закрытие рыболовства в определенных районах в отношении отдельных видов водных биоресурсов в целях их сохранения и рационального использования. Контролировать исполнение приказа будет статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

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минсельхоз, вылов