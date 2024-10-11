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Экспорт зерна через порты Краснодарского края превысил 41 миллион тонн - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Экспорт зерна через порты Краснодарского края превысил 41 миллион тонн
Экспорт зерна через порты Краснодарского края превысил 41 миллион тонн - 11.10.2024, ПРАЙМ
Экспорт зерна через порты Краснодарского края превысил 41 миллион тонн
Экспорт зерновых культур через порты Краснодарского края с января по сентябрь 2024 года превысил 41 миллион тонн, сообщил РИА Новости директор ФГБУ "Центр... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T17:36+0300
2024-10-11T17:36+0300
экономика
россия
краснодарский край
экспорт зерна
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КРАСНОДАР, 11 окт - ПРАЙМ. Экспорт зерновых культур через порты Краснодарского края с января по сентябрь 2024 года превысил 41 миллион тонн, сообщил РИА Новости директор ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Руслан Хасанов. "За 9 месяцев 2024 года под контролем специалистов испытательных лабораторий Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" через порты Краснодарского края было направлено на экспорт более 41 миллиона тонн российского зерна, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На экспорт отгружались такие зерновые культуры как пшеница, ячмень, горох, кукуруза, нут, рожь, чечевица, овес, просо, сорго, гречиха", - сказал Хасанов. При этом 83% от общего объема экспорта зерновых составляет пшеница, еще 10% - ячмень, гороха и кукурузы – по 3 %. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузка пшеницы в январе-сентябре 2024 года увеличились на 4%", - отметил собеседник агентства. По его словам, российское зерно из портов Краснодарского края поставляется более чем в 60 стран. Основные страны-импортеры – Египет, Саудовская Аравия, Турция, Бангладеш, Алжир, Ливия, Кения, Йемен, Пакистан, Израиль, Индонезия, и другие страны Дальнего и Ближнего Востока, а также Африки, Азии, Европейского союза и Южной, Центральной и Северной Америки. "Число стран–импортеров российского зерна продолжает расти. В 2024 году через порты Краснодарского края после перерыва возобновились отгрузки пшеницы в Гамбию, Джибути, Эфиопию, Шри–Ланку, овса – в Китай, чечевицы в Маврикий. С начала этого года возобновился экспорт пшеницы в Шри–Ланку. В 2022 и 2023 годах пшеница в Шри–Ланку на экспорт не поставлялась. В апреле 2024 года восточноафриканская страна Джибути начала экспорт российской пшеницы", - отметил директор центра. В свою очередь основным импортером овса в этом году стал Китай, куда за 9 месяцев поставлено более 47,4 тысячи тонн этой зерновой культуры, что в 28 раз больше экспорта овса в Поднебесную за весь 2022 год. В прошлом 2023 году Китай овес не импортировал, подчеркнул собеседник агентства.
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россия, краснодарский край, экспорт зерна
Экономика, РОССИЯ, Краснодарский край, экспорт зерна
17:36 11.10.2024
 
Экспорт зерна через порты Краснодарского края превысил 41 миллион тонн

Хасанов: экспорт зерна через порты Кубани в 2024 г превысил 41 миллион тонн

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 11 окт - ПРАЙМ. Экспорт зерновых культур через порты Краснодарского края с января по сентябрь 2024 года превысил 41 миллион тонн, сообщил РИА Новости директор ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Руслан Хасанов.
"За 9 месяцев 2024 года под контролем специалистов испытательных лабораторий Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" через порты Краснодарского края было направлено на экспорт более 41 миллиона тонн российского зерна, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На экспорт отгружались такие зерновые культуры как пшеница, ячмень, горох, кукуруза, нут, рожь, чечевица, овес, просо, сорго, гречиха", - сказал Хасанов.
При этом 83% от общего объема экспорта зерновых составляет пшеница, еще 10% - ячмень, гороха и кукурузы – по 3 %. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузка пшеницы в январе-сентябре 2024 года увеличились на 4%", - отметил собеседник агентства.
По его словам, российское зерно из портов Краснодарского края поставляется более чем в 60 стран. Основные страны-импортеры – Египет, Саудовская Аравия, Турция, Бангладеш, Алжир, Ливия, Кения, Йемен, Пакистан, Израиль, Индонезия, и другие страны Дальнего и Ближнего Востока, а также Африки, Азии, Европейского союза и Южной, Центральной и Северной Америки.
"Число стран–импортеров российского зерна продолжает расти. В 2024 году через порты Краснодарского края после перерыва возобновились отгрузки пшеницы в Гамбию, Джибути, Эфиопию, Шри–Ланку, овса – в Китай, чечевицы в Маврикий. С начала этого года возобновился экспорт пшеницы в Шри–Ланку. В 2022 и 2023 годах пшеница в Шри–Ланку на экспорт не поставлялась. В апреле 2024 года восточноафриканская страна Джибути начала экспорт российской пшеницы", - отметил директор центра.
В свою очередь основным импортером овса в этом году стал Китай, куда за 9 месяцев поставлено более 47,4 тысячи тонн этой зерновой культуры, что в 28 раз больше экспорта овса в Поднебесную за весь 2022 год. В прошлом 2023 году Китай овес не импортировал, подчеркнул собеседник агентства.
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