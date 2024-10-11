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Россияне рассказали, на что они потратили бы выигрыш в лотерее - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Россияне рассказали, на что они потратили бы выигрыш в лотерее
Россияне рассказали, на что они потратили бы выигрыш в лотерее - 11.10.2024, ПРАЙМ
Россияне рассказали, на что они потратили бы выигрыш в лотерее
Большинство россиян в случае выигрыша 100 миллионов рублей в лотерею использовали бы полученные деньги для покупки недвижимости или автомобиля, еще 17% открыли... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T05:27+0300
2024-10-11T05:27+0300
исследование
лотерея
выигрыш
россияне
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян в случае выигрыша 100 миллионов рублей в лотерею использовали бы полученные деньги для покупки недвижимости или автомобиля, еще 17% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес, следует из данных исследования SuperJob для РИА Новости. "Выиграв в лотерею 100 миллионов рублей, 56% россиян в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком. 27% приобрели бы автомобиль. 17% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес. 16% отправились бы в путешествие", - подчеркнули аналитики компании. Кроме того, результаты исследования показали, что 15% помогли бы родителям, а 14% пожертвовали бы часть выигрыша на благотворительные цели. По 7% вложились бы в ценные бумаги либо открыли вклад. 6% выигранные деньги потратили бы на здоровье, свое и близких. По 5% опрошенных расходовали бы выигрыш на оплату образования, ремонт и покупку электронных гаджетов и девайсов.Мужчины чаще делились мечтами об организации бизнеса и инвестициях. Женщины чаще готовы вкладываться в покупку недвижимости и автомобиль, а также тратить полученные средства на путешествия и помощь близким или благотворительность.
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исследование, лотерея, выигрыш, россияне
исследование, лотерея, выигрыш, россияне
05:27 11.10.2024
 
Россияне рассказали, на что они потратили бы выигрыш в лотерее

SuperJob: больше половины россиян потратили бы выигрыш в лотерее на недвижимость

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Розыгрыш автомобиля Lada Granta от компании "Роснефть" и гоночной команды Lada Sport Rosneft
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян в случае выигрыша 100 миллионов рублей в лотерею использовали бы полученные деньги для покупки недвижимости или автомобиля, еще 17% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес, следует из данных исследования SuperJob для РИА Новости.
"Выиграв в лотерею 100 миллионов рублей, 56% россиян в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком. 27% приобрели бы автомобиль. 17% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес. 16% отправились бы в путешествие", - подчеркнули аналитики компании.
Кроме того, результаты исследования показали, что 15% помогли бы родителям, а 14% пожертвовали бы часть выигрыша на благотворительные цели. По 7% вложились бы в ценные бумаги либо открыли вклад. 6% выигранные деньги потратили бы на здоровье, свое и близких. По 5% опрошенных расходовали бы выигрыш на оплату образования, ремонт и покупку электронных гаджетов и девайсов.
Мужчины чаще делились мечтами об организации бизнеса и инвестициях. Женщины чаще готовы вкладываться в покупку недвижимости и автомобиль, а также тратить полученные средства на путешествия и помощь близким или благотворительность.
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