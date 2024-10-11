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"Сейчас". Экс-разведчик США призвал фон дер Ляйен уйти в отставку
"Сейчас". Экс-разведчик США призвал фон дер Ляйен уйти в отставку - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Сейчас". Экс-разведчик США призвал фон дер Ляйен уйти в отставку
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит уйти в отставку после ее высказываний о возможном использовании оружия НАТО Украиной. Такое мнение выразил бывший... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T15:41+0300
2024-10-11T15:41+0300
2024-10-11T15:41+0300
политика
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит уйти в отставку после ее высказываний о возможном использовании оружия НАТО Украиной. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер."Лучший способ защитить будущие поколения - это уйти вам в отставку. Сейчас", - отметил он.По словам Риттера, разрешение ВСУ бить по российской территории оружием НАТО могут привести к прямому конфликту между Россией и альянсом, который в итоге перерастет в ядерную войну.Ранее президент России Владимир Путин также выразил обеспокоенность возможным вмешательством НАТО в украинский конфликт, говоря о том, что это может изменить его суть. Он добавил, что Россия будет вынуждена принимать решения исходя из угроз для своей безопасности.
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сша, ес, урсула фон дер ляйен
Политика, США, ЕС, Урсула фон дер Ляйен
"Сейчас". Экс-разведчик США призвал фон дер Ляйен уйти в отставку
Экс-разведчик Риттер призвал главу Еврокомиссии фон дер Ляйен уйти в отставку
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ.
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит уйти в отставку после ее высказываний о возможном использовании оружия НАТО Украиной. Такое мнение выразил
бывший разведчик США Скотт Риттер.
"Лучший способ защитить будущие поколения - это уйти вам в отставку. Сейчас", - отметил он.
По словам Риттера, разрешение ВСУ бить по российской территории оружием НАТО могут привести к прямому конфликту между Россией и альянсом, который в итоге перерастет в ядерную войну.
Ранее президент России Владимир Путин также выразил обеспокоенность возможным вмешательством НАТО в украинский конфликт, говоря о том, что это может изменить его суть. Он добавил, что Россия будет вынуждена принимать решения исходя из угроз для своей безопасности.
На Западе жестко ответили фон дер Ляйен на ее слова об Орбане