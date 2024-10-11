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"Сейчас". Экс-разведчик США призвал фон дер Ляйен уйти в отставку

"Сейчас". Экс-разведчик США призвал фон дер Ляйен уйти в отставку - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Сейчас". Экс-разведчик США призвал фон дер Ляйен уйти в отставку

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит уйти в отставку после ее высказываний о возможном использовании оружия НАТО Украиной. Такое мнение выразил бывший... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T15:41+0300

2024-10-11T15:41+0300

2024-10-11T15:41+0300

политика

сша

ес

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит уйти в отставку после ее высказываний о возможном использовании оружия НАТО Украиной. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер."Лучший способ защитить будущие поколения - это уйти вам в отставку. Сейчас", - отметил он.По словам Риттера, разрешение ВСУ бить по российской территории оружием НАТО могут привести к прямому конфликту между Россией и альянсом, который в итоге перерастет в ядерную войну.Ранее президент России Владимир Путин также выразил обеспокоенность возможным вмешательством НАТО в украинский конфликт, говоря о том, что это может изменить его суть. Он добавил, что Россия будет вынуждена принимать решения исходя из угроз для своей безопасности.

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сша, ес, урсула фон дер ляйен