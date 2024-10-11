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"Сейчас". Экс-разведчик США призвал фон дер Ляйен уйти в отставку - 11.10.2024, ПРАЙМ
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"Сейчас". Экс-разведчик США призвал фон дер Ляйен уйти в отставку
"Сейчас". Экс-разведчик США призвал фон дер Ляйен уйти в отставку - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Сейчас". Экс-разведчик США призвал фон дер Ляйен уйти в отставку
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит уйти в отставку после ее высказываний о возможном использовании оружия НАТО Украиной. Такое мнение выразил бывший... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T15:41+0300
2024-10-11T15:41+0300
политика
сша
ес
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит уйти в отставку после ее высказываний о возможном использовании оружия НАТО Украиной. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер."Лучший способ защитить будущие поколения - это уйти вам в отставку. Сейчас", - отметил он.По словам Риттера, разрешение ВСУ бить по российской территории оружием НАТО могут привести к прямому конфликту между Россией и альянсом, который в итоге перерастет в ядерную войну.Ранее президент России Владимир Путин также выразил обеспокоенность возможным вмешательством НАТО в украинский конфликт, говоря о том, что это может изменить его суть. Он добавил, что Россия будет вынуждена принимать решения исходя из угроз для своей безопасности.
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сша, ес, урсула фон дер ляйен
Политика, США, ЕС, Урсула фон дер Ляйен
15:41 11.10.2024
 
"Сейчас". Экс-разведчик США призвал фон дер Ляйен уйти в отставку

Экс-разведчик Риттер призвал главу Еврокомиссии фон дер Ляйен уйти в отставку

© CC BY 4.0 / European Union 2023/EPУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2023/EP
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит уйти в отставку после ее высказываний о возможном использовании оружия НАТО Украиной. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер.
"Лучший способ защитить будущие поколения - это уйти вам в отставку. Сейчас", - отметил он.
По словам Риттера, разрешение ВСУ бить по российской территории оружием НАТО могут привести к прямому конфликту между Россией и альянсом, который в итоге перерастет в ядерную войну.
Ранее президент России Владимир Путин также выразил обеспокоенность возможным вмешательством НАТО в украинский конфликт, говоря о том, что это может изменить его суть. Он добавил, что Россия будет вынуждена принимать решения исходя из угроз для своей безопасности.
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ПолитикаСШАЕСУрсула фон дер Ляйен
 
 
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