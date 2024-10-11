Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс не планирует легализовывать овербукинг, заявил Старовойт - 11.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241011/mintrans-852130737.html
Минтранс не планирует легализовывать овербукинг, заявил Старовойт
Минтранс не планирует легализовывать овербукинг, заявил Старовойт - 11.10.2024, ПРАЙМ
Минтранс не планирует легализовывать овербукинг, заявил Старовойт
Минтранс РФ не планирует легализовывать практику овербукинга, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T15:51+0300
2024-10-11T15:51+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848804915_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_ca69db4810ca40bd4258aa6aee46f032.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ не планирует легализовывать практику овербукинга, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт. Овербукинг, или перебронирование – метод управления доходами авиакомпании. Он подразумевает продажу перевозчиком большего числа билетов на самолет, чем он может вместить, чтобы застраховать себя на случай неявки пассажиров. Согласно Воздушному кодексу РФ, овербукинг прямо не запрещен, но и никак не регламентируется. "Нет, мы этого не планируем. Здесь внимательно следим за авиационными компаниями, чтобы не допускать таких ситуаций, когда пассажир приходит по купленному билету и не попадает на рейс. Эти сбои должны решаться авиационными компаниями в законном порядке", - ответил Старовойт на вопрос о легализации овербукинга в России. Помимо овербукинга, ситуация, когда пассажир с билетом может не попасть на самолет, может возникнуть и по ряду других причин, например, в случае смены воздушного судна на другое, меньшей вместимостью. В этом случае, согласно Воздушному кодексу РФ, пассажир может воспользоваться опцией вынужденного отказа от билета и получить деньги обратно.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848804915_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_c2359e8e48712c96ca32684869a52668.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
15:51 11.10.2024
 
Минтранс не планирует легализовывать овербукинг, заявил Старовойт

Старовойт: Минтранс не планирует легализовывать овербукинг

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ не планирует легализовывать практику овербукинга, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт.
Овербукинг, или перебронирование – метод управления доходами авиакомпании. Он подразумевает продажу перевозчиком большего числа билетов на самолет, чем он может вместить, чтобы застраховать себя на случай неявки пассажиров. Согласно Воздушному кодексу РФ, овербукинг прямо не запрещен, но и никак не регламентируется.
"Нет, мы этого не планируем. Здесь внимательно следим за авиационными компаниями, чтобы не допускать таких ситуаций, когда пассажир приходит по купленному билету и не попадает на рейс. Эти сбои должны решаться авиационными компаниями в законном порядке", - ответил Старовойт на вопрос о легализации овербукинга в России.
Помимо овербукинга, ситуация, когда пассажир с билетом может не попасть на самолет, может возникнуть и по ряду других причин, например, в случае смены воздушного судна на другое, меньшей вместимостью. В этом случае, согласно Воздушному кодексу РФ, пассажир может воспользоваться опцией вынужденного отказа от билета и получить деньги обратно.
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала