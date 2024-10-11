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Минтранс не планирует легализовывать овербукинг, заявил Старовойт
Минтранс не планирует легализовывать овербукинг, заявил Старовойт - 11.10.2024, ПРАЙМ
Минтранс не планирует легализовывать овербукинг, заявил Старовойт
Минтранс РФ не планирует легализовывать практику овербукинга, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T15:51+0300
2024-10-11T15:51+0300
2024-10-11T15:51+0300
россия
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ не планирует легализовывать практику овербукинга, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт. Овербукинг, или перебронирование – метод управления доходами авиакомпании. Он подразумевает продажу перевозчиком большего числа билетов на самолет, чем он может вместить, чтобы застраховать себя на случай неявки пассажиров. Согласно Воздушному кодексу РФ, овербукинг прямо не запрещен, но и никак не регламентируется. "Нет, мы этого не планируем. Здесь внимательно следим за авиационными компаниями, чтобы не допускать таких ситуаций, когда пассажир приходит по купленному билету и не попадает на рейс. Эти сбои должны решаться авиационными компаниями в законном порядке", - ответил Старовойт на вопрос о легализации овербукинга в России. Помимо овербукинга, ситуация, когда пассажир с билетом может не попасть на самолет, может возникнуть и по ряду других причин, например, в случае смены воздушного судна на другое, меньшей вместимостью. В этом случае, согласно Воздушному кодексу РФ, пассажир может воспользоваться опцией вынужденного отказа от билета и получить деньги обратно.
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россия
Минтранс не планирует легализовывать овербукинг, заявил Старовойт
Старовойт: Минтранс не планирует легализовывать овербукинг
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ не планирует легализовывать практику овербукинга, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт.
Овербукинг, или перебронирование – метод управления доходами авиакомпании. Он подразумевает продажу перевозчиком большего числа билетов на самолет, чем он может вместить, чтобы застраховать себя на случай неявки пассажиров. Согласно Воздушному кодексу РФ, овербукинг прямо не запрещен, но и никак не регламентируется.
"Нет, мы этого не планируем. Здесь внимательно следим за авиационными компаниями, чтобы не допускать таких ситуаций, когда пассажир приходит по купленному билету и не попадает на рейс. Эти сбои должны решаться авиационными компаниями в законном порядке", - ответил Старовойт на вопрос о легализации овербукинга в России.
Помимо овербукинга, ситуация, когда пассажир с билетом может не попасть на самолет, может возникнуть и по ряду других причин, например, в случае смены воздушного судна на другое, меньшей вместимостью. В этом случае, согласно Воздушному кодексу РФ, пассажир может воспользоваться опцией вынужденного отказа от билета и получить деньги обратно.