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Мосбиржа выйдет из состава акционеров казахстанской фондовой биржи KASE

Мосбиржа выйдет из состава акционеров казахстанской фондовой биржи KASE - 11.10.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа выйдет из состава акционеров казахстанской фондовой биржи KASE

Попавшая под санкции Московская биржа выйдет из состава акционеров казахстанской фондовой биржи KASE, это решение поддержала и сама Мосбиржа, сообщил в пятницу... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T12:32+0300

2024-10-11T12:32+0300

2024-10-11T12:32+0300

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мосбиржа

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АЛМА-АТА, 11 окт - ПРАЙМ. Попавшая под санкции Московская биржа выйдет из состава акционеров казахстанской фондовой биржи KASE, это решение поддержала и сама Мосбиржа, сообщил в пятницу председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов. "Принципиальное решение о том, что Мосбиржа выйдет из состава акционеров KASE, оно принято, и оно коллегами из Мосбиржи поддержано. Я бы хотел сказать, что это правильное профессиональное решение. KASE и Мосбиржа имели договор о стратегическом сотрудничестве, они работали неплохо, использовали взаимные технологии, обогащались опытом. Но после того, как Мосбиржа попала под санкции, они, я считаю, по-партнерски сказали, что наш санкционный статус будет мешать. Поэтому решение, что они выйдут, оно принято", - сказал он. Видео выступления главы Нацбанка Казахстана опубликовало агентство "Спутник". Минфин США в начале июня ввел санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу. Через несколько дней KASE проинформировала, что ведет переговоры с Мосбиржей о возможности выкупа своих акций или о продаже их третьим лицам. В то же время отмечалось, что Мосбиржа владеет 13,1% акций KASE, а риски включения в санкционные списки возникают, если уже находящиеся под санкциями лица владеют 50% и более акций (долей участия), то есть имеют контроль над компанией. Вместе с тем пояснялось, что наличие в составе акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" санкционного лица ограничивает ее саму и дочернюю организацию АО "Клиринговый центр KASE" в установлении и поддержании деловых отношений с иностранными финансовыми организациями и партнерами.

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россия, казахстан, мосбиржа