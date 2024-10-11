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Мосбиржа вышла из казахстанской фондовой биржи KASE - 11.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241011/mosbirzha-852131973.html
Мосбиржа вышла из казахстанской фондовой биржи KASE
Мосбиржа вышла из казахстанской фондовой биржи KASE - 11.10.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа вышла из казахстанской фондовой биржи KASE
Московская биржа продала долю в казахстанской фондовой бирже KASE российским участникам по рыночной оценке, сообщила российская площадка РИА Новости. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T16:30+0300
2024-10-11T16:30+0300
экономика
россия
биржевые торги
мосбиржа
казахстан
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Московская биржа продала долю в казахстанской фондовой бирже KASE российским участникам по рыночной оценке, сообщила российская площадка РИА Новости. "Московская биржа полностью вышла из капитала KASE. Акции проданы российским участникам по рыночной оценке. Условия сделки не раскрываются", - сообщила Мосбиржа. Ранее в пятницу председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что попавшая под санкции США Московская биржа выйдет из состава акционеров KASE, это решение поддержала и сама Мосбиржа.
https://1prime.ru/20241010/mosbirzha-852110166.html
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россия, биржевые торги, мосбиржа, казахстан
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, КАЗАХСТАН
16:30 11.10.2024
 
Мосбиржа вышла из казахстанской фондовой биржи KASE

Мосбиржа продала долю в казахстанской фондовой бирже KASE

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Московская биржа продала долю в казахстанской фондовой бирже KASE российским участникам по рыночной оценке, сообщила российская площадка РИА Новости.
"Московская биржа полностью вышла из капитала KASE. Акции проданы российским участникам по рыночной оценке. Условия сделки не раскрываются", - сообщила Мосбиржа.
Ранее в пятницу председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что попавшая под санкции США Московская биржа выйдет из состава акционеров KASE, это решение поддержала и сама Мосбиржа.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
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