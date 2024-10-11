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Мосбиржа вышла из казахстанской фондовой биржи KASE

Мосбиржа вышла из казахстанской фондовой биржи KASE - 11.10.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа вышла из казахстанской фондовой биржи KASE

Московская биржа продала долю в казахстанской фондовой бирже KASE российским участникам по рыночной оценке, сообщила российская площадка РИА Новости. | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T16:30+0300

2024-10-11T16:30+0300

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Московская биржа продала долю в казахстанской фондовой бирже KASE российским участникам по рыночной оценке, сообщила российская площадка РИА Новости. "Московская биржа полностью вышла из капитала KASE. Акции проданы российским участникам по рыночной оценке. Условия сделки не раскрываются", - сообщила Мосбиржа. Ранее в пятницу председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что попавшая под санкции США Московская биржа выйдет из состава акционеров KASE, это решение поддержала и сама Мосбиржа.

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россия, биржевые торги, мосбиржа, казахстан