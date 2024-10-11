https://1prime.ru/20241011/moshennik-852119082.html

Грозит тратами. Эксперт предупредил о схеме мошенников при онлайн-шопинге

Грозит тратами. Эксперт предупредил о схеме мошенников при онлайн-шопинге - 11.10.2024, ПРАЙМ

Грозит тратами. Эксперт предупредил о схеме мошенников при онлайн-шопинге

Фишинговые email-рассылки являются одной из самых опасных мошеннических схем при онлайн-шопинге, поделился руководитель направления инфраструктурной... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T07:34+0300

2024-10-11T07:34+0300

2024-10-11T07:34+0300

мошенничество

онлайн-магазин

фишинговые письма

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Фишинговые email-рассылки являются одной из самых опасных мошеннических схем при онлайн-шопинге, поделился руководитель направления инфраструктурной безопасности МТС Web Services Владимир Миняйцев. "Для привлечения потенциальных жертв в поддельный онлайн-магазин злоумышленники активно применяют различные методы социальной инженерии", - объяснил эксперт. Так, мошенники создают базу данных пользователей, чьи данные находятся в открытом доступе, и рассылают письма с якобы акцией на товары интернет-магазина. Опасность заключается в том, что злоумышленники полностью стилизуют свой сайт под магазин, от лица которого действуют. Их цель - заставить жертву ввести данные своего аккаунта или банковских реквизитов. Это грозит не только потерей средств, но и подпиской на спам.Миняйцев предупреждает: переход по подозрительным ссылкам может также угрожать работе смартфона или компьютера, поскольку именно через них мошенники могут загрузить вирус или вредоносное ПО. Эксперт рекомендует соблюдать осторожность и обращать внимание на рассылки от незнакомых отправителей. Так, стоит проверить, с какого адреса пришло письмо, и нет ли еще списка адресов в копии или скрытой копии. Информацию об акциях в интернет-магазинах эксперт советует проверять исключительно на официальном сайте.

https://1prime.ru/20241010/delo-852097840.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

онлайн-магазин, фишинговые письма