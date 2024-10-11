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"Пришло время". Стало известно о новой стратегии НАТО в отношении России - 11.10.2024, ПРАЙМ
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"Пришло время". Стало известно о новой стратегии НАТО в отношении России
"Пришло время". Стало известно о новой стратегии НАТО в отношении России - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Пришло время". Стало известно о новой стратегии НАТО в отношении России
Руководители министерств обороны стран-членов Североатлантического альянса на следующей неделе займутся пересмотром многолетней политики НАТО в отношении... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T23:44+0300
2024-10-11T23:44+0300
политика
запад
нато
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Руководители министерств обороны стран-членов Североатлантического альянса на следующей неделе займутся пересмотром многолетней политики НАТО в отношении России. Об этом сообщило издание Politico.По словам высокопоставленного представителя правительства США, которого процитировало издание, планируется провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт Россия — НАТО. "Пришло время разработать новую стратегию с учетом конкретных позиций союзников", — сказал он.Представитель сообщил, что проект будущей стратегии пока еще не готов, но отметил, что военные последствия ожидаемых изменений будут иметь ограниченный характер.В материале Politico сказано, что некоторые члены альянса выражают обеспокоенность по поводу того, что слишком агрессивная новая стратегия НАТО может послать Москве дестабилизирующий сигнал.В последнее время в странах Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые потенциально опасны для ее интересов.Россия в последние годы фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Он занимается расширением инициатив и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва также неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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запад, нато, россия, расширение нато, европа
Политика, ЗАПАД, НАТО, РОССИЯ, расширение НАТО, ЕВРОПА
23:44 11.10.2024
 
"Пришло время". Стало известно о новой стратегии НАТО в отношении России

Politicо: НАТО намерена создать новую стратегию в отношениях с Россией

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Руководители министерств обороны стран-членов Североатлантического альянса на следующей неделе займутся пересмотром многолетней политики НАТО в отношении России. Об этом сообщило издание Politico.
По словам высокопоставленного представителя правительства США, которого процитировало издание, планируется провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт Россия — НАТО.
"Пришло время разработать новую стратегию с учетом конкретных позиций союзников", — сказал он.
Представитель сообщил, что проект будущей стратегии пока еще не готов, но отметил, что военные последствия ожидаемых изменений будут иметь ограниченный характер.
В материале Politico сказано, что некоторые члены альянса выражают обеспокоенность по поводу того, что слишком агрессивная новая стратегия НАТО может послать Москве дестабилизирующий сигнал.
В последнее время в странах Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые потенциально опасны для ее интересов.
Россия в последние годы фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Он занимается расширением инициатив и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва также неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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