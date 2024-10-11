Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство РФ смягчило норматив по продаже валютной выручки экспортерами - 11.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241011/normativ-852138946.html
Правительство РФ смягчило норматив по продаже валютной выручки экспортерами
Правительство РФ смягчило норматив по продаже валютной выручки экспортерами - 11.10.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ смягчило норматив по продаже валютной выручки экспортерами
Правительство РФ смягчило норматив по обязательной продаже экспортерами валютной выручки - теперь надо продавать не менее 25% (вместо не менее 50%) денежных... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T21:34+0300
2024-10-11T21:56+0300
экономика
россия
правительство рф
продажа валютной выручки
нормативы
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ смягчило норматив по обязательной продаже экспортерами валютной выручки - теперь надо продавать не менее 25% (вместо не менее 50%) денежных средств, получаемых по внешнеторговым контрактам, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости."В подпункте "б" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2023 г. № 1681 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771... цифры "50" заменить цифрами "25", - говорится в документе.Экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в РФ не менее 40% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения. Далее из этой зачисленной выручки они должны продавать на внутреннем рынке 90% за две недели. Но продавать надо теперь не менее 25% по каждому контракту, до последнего изменения было не менее 50%.
https://1prime.ru/20241008/valyuta-852041720.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, правительство рф, продажа валютной выручки, нормативы
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, продажа валютной выручки, нормативы
21:34 11.10.2024 (обновлено: 21:56 11.10.2024)
 
Правительство РФ смягчило норматив по продаже валютной выручки экспортерами

Кабмин РФ снизил порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 25%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ смягчило норматив по обязательной продаже экспортерами валютной выручки - теперь надо продавать не менее 25% (вместо не менее 50%) денежных средств, получаемых по внешнеторговым контрактам, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В подпункте "б" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2023 г. № 1681 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771... цифры "50" заменить цифрами "25", - говорится в документе.
Экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в РФ не менее 40% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения. Далее из этой зачисленной выручки они должны продавать на внутреннем рынке 90% за две недели. Но продавать надо теперь не менее 25% по каждому контракту, до последнего изменения было не менее 50%.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
Эксперты назвали условия для создания единой валюты БРИКС
8 октября, 07:16
 
ЭкономикаРОССИЯПравительство РФпродажа валютной выручкинормативы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала