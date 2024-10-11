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Правительство РФ смягчило норматив по продаже валютной выручки экспортерами

Правительство РФ смягчило норматив по продаже валютной выручки экспортерами - 11.10.2024, ПРАЙМ

Правительство РФ смягчило норматив по продаже валютной выручки экспортерами

Правительство РФ смягчило норматив по обязательной продаже экспортерами валютной выручки - теперь надо продавать не менее 25% (вместо не менее 50%) денежных... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T21:34+0300

2024-10-11T21:34+0300

2024-10-11T21:56+0300

экономика

россия

правительство рф

продажа валютной выручки

нормативы

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ смягчило норматив по обязательной продаже экспортерами валютной выручки - теперь надо продавать не менее 25% (вместо не менее 50%) денежных средств, получаемых по внешнеторговым контрактам, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости."В подпункте "б" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2023 г. № 1681 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771... цифры "50" заменить цифрами "25", - говорится в документе.Экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в РФ не менее 40% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения. Далее из этой зачисленной выручки они должны продавать на внутреннем рынке 90% за две недели. Но продавать надо теперь не менее 25% по каждому контракту, до последнего изменения было не менее 50%.

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россия, правительство рф, продажа валютной выручки, нормативы