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Правительство РФ смягчило норматив по продаже валютной выручки экспортерами
Правительство РФ смягчило норматив по продаже валютной выручки экспортерами - 11.10.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ смягчило норматив по продаже валютной выручки экспортерами
Правительство РФ смягчило норматив по обязательной продаже экспортерами валютной выручки - теперь надо продавать не менее 25% (вместо не менее 50%) денежных... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T21:34+0300
2024-10-11T21:34+0300
2024-10-11T21:56+0300
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правительство рф
продажа валютной выручки
нормативы
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ смягчило норматив по обязательной продаже экспортерами валютной выручки - теперь надо продавать не менее 25% (вместо не менее 50%) денежных средств, получаемых по внешнеторговым контрактам, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости."В подпункте "б" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2023 г. № 1681 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771... цифры "50" заменить цифрами "25", - говорится в документе.Экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в РФ не менее 40% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения. Далее из этой зачисленной выручки они должны продавать на внутреннем рынке 90% за две недели. Но продавать надо теперь не менее 25% по каждому контракту, до последнего изменения было не менее 50%.
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россия, правительство рф, продажа валютной выручки, нормативы
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, продажа валютной выручки, нормативы
Правительство РФ смягчило норматив по продаже валютной выручки экспортерами
Кабмин РФ снизил порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 25%
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ смягчило норматив по обязательной продаже экспортерами валютной выручки - теперь надо продавать не менее 25% (вместо не менее 50%) денежных средств, получаемых по внешнеторговым контрактам, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В подпункте "б" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2023 г. № 1681 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771... цифры "50" заменить цифрами "25", - говорится в документе.
Экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в РФ не менее 40% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения. Далее из этой зачисленной выручки они должны продавать на внутреннем рынке 90% за две недели. Но продавать надо теперь не менее 25% по каждому контракту, до последнего изменения было не менее 50%.
Эксперты назвали условия для создания единой валюты БРИКС