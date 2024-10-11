https://1prime.ru/20241011/otnosheniya-852127553.html

Песков объяснил, на чем основывается предлагаемая Россией модель отношений

Песков объяснил, на чем основывается предлагаемая Россией модель отношений - 11.10.2024, ПРАЙМ

Песков объяснил, на чем основывается предлагаемая Россией модель отношений

Предлагаемая Россией модель отношений между государствами кардинально разнится с представлениями Запада, подчеркнул пресс-секретарь российского президента... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T13:51+0300

2024-10-11T13:51+0300

2024-10-11T13:52+0300

политика

дмитрий песков

международные отношения

запад

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Предлагаемая Россией модель отношений между государствами кардинально разнится с представлениями Запада, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Это именно модель отношений, основанная на равноправии, на готовности учитывать взаимные интересы и озабоченности друг друга", - объяснил он в беседе с изданием "Известия".

https://1prime.ru/20241011/posrednik-852126493.html

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дмитрий песков, международные отношения, запад