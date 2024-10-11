https://1prime.ru/20241011/otnosheniya-852127553.html
Песков объяснил, на чем основывается предлагаемая Россией модель отношений
Песков объяснил, на чем основывается предлагаемая Россией модель отношений - 11.10.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил, на чем основывается предлагаемая Россией модель отношений
Предлагаемая Россией модель отношений между государствами кардинально разнится с представлениями Запада, подчеркнул пресс-секретарь российского президента... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T13:51+0300
2024-10-11T13:51+0300
2024-10-11T13:52+0300
политика
дмитрий песков
международные отношения
запад
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Предлагаемая Россией модель отношений между государствами кардинально разнится с представлениями Запада, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Это именно модель отношений, основанная на равноправии, на готовности учитывать взаимные интересы и озабоченности друг друга", - объяснил он в беседе с изданием "Известия".
https://1prime.ru/20241011/posrednik-852126493.html
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дмитрий песков, международные отношения, запад
Политика, Дмитрий Песков, международные отношения, ЗАПАД
Песков объяснил, на чем основывается предлагаемая Россией модель отношений
Песков: предлагаемая РФ модель отношений основана на равноправии, отличается от западной