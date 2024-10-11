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В Москве вырастет минимальный размер пенсии
В Москве вырастет минимальный размер пенсии - 11.10.2024, ПРАЙМ
В Москве вырастет минимальный размер пенсии
В Москве минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц к 2025 году. Об этом говорится на сайте мэра Москвы. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T10:48+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В Москве минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц к 2025 году. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.В сообщении также отмечается, что около двух миллионов московских пенсионеров получат эту доплату.Кроме того, в Москве социальные пособия и выплаты будут проиндексированы на 5,5% в 2025 году. Для предоставления мер социальной поддержки жителям предусмотрено более 689 миллиардов рублей. Проект бюджета также предусматривает доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам в размере 177,7 миллиарда рублей, а также денежные выплаты семьям с детьми на сумму 92,8 миллиарда рублей.Будут выделены средства на улучшение качества обслуживания пассажиров общественного транспорта, включая бесплатные пересадки и льготный проезд.Ранее СМИ сообщали, что в России с 1 января 2025 года могут проиндексировать на 7,3% размер пенсий работающим и неработающим пенсионерам.
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россия, пенсии
Экономика, РОССИЯ, Пенсии
В Москве вырастет минимальный размер пенсии
В Москве вырастет минимальный размер пенсии с городской доплатой
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В Москве минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц к 2025 году. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.
В сообщении также отмечается, что около двух миллионов московских пенсионеров получат эту доплату.
Кроме того, в Москве социальные пособия и выплаты будут проиндексированы на 5,5% в 2025 году. Для предоставления мер социальной поддержки жителям предусмотрено более 689 миллиардов рублей. Проект бюджета также предусматривает доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам в размере 177,7 миллиарда рублей, а также денежные выплаты семьям с детьми на сумму 92,8 миллиарда рублей.
Будут выделены средства на улучшение качества обслуживания пассажиров общественного транспорта, включая бесплатные пересадки и льготный проезд.
Ранее СМИ сообщали, что в России с 1 января 2025 года могут проиндексировать на 7,3% размер пенсий работающим и неработающим пенсионерам.
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