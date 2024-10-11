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Расстаются неохотно: россияне сократили денежные переводы за рубеж

Расстаются неохотно: россияне сократили денежные переводы за рубеж - 11.10.2024, ПРАЙМ

Расстаются неохотно: россияне сократили денежные переводы за рубеж

Денежные переводы из России за рубеж сократились на 14% в январе-августе, составив 527,2 миллиарда рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Банка... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T09:07+0300

2024-10-11T09:07+0300

2024-10-11T09:07+0300

экономика

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переводы

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Денежные переводы из России за рубеж сократились на 14% в январе-августе, составив 527,2 миллиарда рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Банка России.В газете отметили, что текущий объем значительно меньше, чем в прошлом году, когда россияне перевели за этот же период 1,02 триллиона рублей. Вместе с тем, объем валютных остатков на счетах российских граждан в зарубежных банках значительно увеличился, достигнув 7,2 трлн рублей к 1 сентября текущего года.Это связано, в частности, с валютной переоценкой, так как рубль значительно ослаб в последние годы, с примерно 60 рублей за доллар до почти 100 рублей за доллар, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241002/perevod-851920378.html

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россия, деньги, переводы