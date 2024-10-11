Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров с начала года - 11.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241011/perevozki-852124570.html
"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров с начала года
"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров с начала года - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров с начала года
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-сентябре 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T12:02+0300
2024-10-11T12:03+0300
аэрофлот
перевозки пассажиров
https://cdnn.1prime.ru/img/84270/88/842708863_0:177:3167:1958_1920x0_80_0_0_9bb3c952ea320b0b472dc6010fd8a36b.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-сентябре 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 23,3 миллиона человек, в том числе в сентябре - на 17% к сентябрю прошлого года, сообщила компания. "Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,9 миллиона пассажиров, на 17,0% больше по сравнению с сентябрем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 21,0%", - говорится в сообщении. Перевозки пассажиров на международных линиях за девять месяцев выросли 28,1% - до 6,6 миллиона человек, на внутренних – на 20,8% - до 16,6 миллиона человек. В частности, в сентябре такие перевозки составили 808,9 тысячи человек (рост на 19,9%) и 2,1 миллиона человек (рост на 15,9%) соответственно. Пассажирооборот за девять месяцев вырос на 27,8% - до 71,9 миллиарда пассажиро-километров, в том числе в сентябре – на 21%, до 9 миллиардов пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел в январе-сентябре вырос до 88,6% с 85,8%, в сентябре - до 89,4% с 87,6%. Авиакомпания "Аэрофлот" в 2023 году увеличила перевозки на 22,8% по сравнению с предыдущим годом - до 25,2 миллиона пассажиров. В частности, на международных линиях было перевезено 7,1 миллиона пассажиров (рост на 85,2%), на внутренних - 18 миллионов пассажиров (рост 8,4%).
https://1prime.ru/20241009/zarplata-852074291.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84270/88/842708863_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_35cfe206ec5b4b5e003eb5541819da51.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
аэрофлот, перевозки пассажиров
Аэрофлот, перевозки пассажиров
12:02 11.10.2024 (обновлено: 12:03 11.10.2024)
 
"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров с начала года

"Аэрофлот" за 9 месяцев увеличил перевозки пассажиров на 22,8%, в сентябре - на 17%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезентация самолёта, названного в честь поэта и государственного деятеля Г. Державина
Презентация самолёта, названного в честь поэта и государственного деятеля Г. Державина - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-сентябре 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 23,3 миллиона человек, в том числе в сентябре - на 17% к сентябрю прошлого года, сообщила компания.
"Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,9 миллиона пассажиров, на 17,0% больше по сравнению с сентябрем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 21,0%", - говорится в сообщении.
Перевозки пассажиров на международных линиях за девять месяцев выросли 28,1% - до 6,6 миллиона человек, на внутренних – на 20,8% - до 16,6 миллиона человек. В частности, в сентябре такие перевозки составили 808,9 тысячи человек (рост на 19,9%) и 2,1 миллиона человек (рост на 15,9%) соответственно.
Пассажирооборот за девять месяцев вырос на 27,8% - до 71,9 миллиарда пассажиро-километров, в том числе в сентябре – на 21%, до 9 миллиардов пассажиро-километров.
Стюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
"Аэрофлот" повысит зарплаты сотрудникам с 2025 года
9 октября, 10:55
Процент занятости пассажирских кресел в январе-сентябре вырос до 88,6% с 85,8%, в сентябре - до 89,4% с 87,6%.
Авиакомпания "Аэрофлот" в 2023 году увеличила перевозки на 22,8% по сравнению с предыдущим годом - до 25,2 миллиона пассажиров. В частности, на международных линиях было перевезено 7,1 миллиона пассажиров (рост на 85,2%), на внутренних - 18 миллионов пассажиров (рост 8,4%).
 
Аэрофлотперевозки пассажиров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала