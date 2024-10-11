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"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров с начала года

"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров с начала года - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров с начала года

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-сентябре 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T12:02+0300

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аэрофлот

перевозки пассажиров

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-сентябре 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 23,3 миллиона человек, в том числе в сентябре - на 17% к сентябрю прошлого года, сообщила компания. "Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,9 миллиона пассажиров, на 17,0% больше по сравнению с сентябрем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 21,0%", - говорится в сообщении. Перевозки пассажиров на международных линиях за девять месяцев выросли 28,1% - до 6,6 миллиона человек, на внутренних – на 20,8% - до 16,6 миллиона человек. В частности, в сентябре такие перевозки составили 808,9 тысячи человек (рост на 19,9%) и 2,1 миллиона человек (рост на 15,9%) соответственно. Пассажирооборот за девять месяцев вырос на 27,8% - до 71,9 миллиарда пассажиро-километров, в том числе в сентябре – на 21%, до 9 миллиардов пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел в январе-сентябре вырос до 88,6% с 85,8%, в сентябре - до 89,4% с 87,6%. Авиакомпания "Аэрофлот" в 2023 году увеличила перевозки на 22,8% по сравнению с предыдущим годом - до 25,2 миллиона пассажиров. В частности, на международных линиях было перевезено 7,1 миллиона пассажиров (рост на 85,2%), на внутренних - 18 миллионов пассажиров (рост 8,4%).

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аэрофлот, перевозки пассажиров