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Запад готовится к глобальной войне с Россией, заявил эксперт
Запад готовится к глобальной войне с Россией, заявил эксперт - 11.10.2024, ПРАЙМ
Запад готовится к глобальной войне с Россией, заявил эксперт
Североатлантический альянс продолжает укрепление своих восточных рубежей: армии европейских государств активно наращивают численность и вооруженность своих... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T09:26+0300
2024-10-11T09:26+0300
2024-10-11T09:31+0300
политика
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Североатлантический альянс продолжает укрепление своих восточных рубежей: армии европейских государств активно наращивают численность и вооруженность своих армий. Цель НАТО - больше не секрет для мира, сообщает новостное агентство РИА Новости. Так, например, отмечена масштабная переподготовка французских войск, которые проходят не только контртеррористические учение, как это было прежде, но и готовятся к масштабному столкновению с неназванным врагом. Об этом свидетельствуют значительно увеличившиеся расходы бюджета государства. И не последнюю роль в этом играет Вашингтон и его настоятельные рекомендации нарастить объемы средств, направленных на развитие военного сектора.Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко подчеркнул, что подобный прессинг со стороны американцев на Европу может быть связан с дефицитом их собственных ресурсов."В Брюсселе не скрывают неизменность антироссийской сущности альянса со времен холодной войны", - подчеркнул эксперт РИСИ Сергей Ермаков. Он также отметил, что последний саммит альянса в очередной раз продемонстрировал истинные цели деятельности блока. Один из главных процессов на сегодняшний день - наращивание своих сил вблизи границ России.Несмотря на то, что европейские лидеры не допускают вероятность развертывания ядерного конфликта, такая риторика, убежден эксперт, имеет место быть. Это связано с масштабом угрозы, которую Запад видит в лице Москвы.
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нато, запад, россия, третья мировая война
Политика, НАТО, ЗАПАД, РОССИЯ, третья мировая война
Запад готовится к глобальной войне с Россией, заявил эксперт
Политолог Оленченко: ЕС идет на уступки США, увеличивая расходы на оборону
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ.
Североатлантический альянс продолжает укрепление своих восточных рубежей: армии европейских государств активно наращивают численность и вооруженность своих армий. Цель НАТО - больше не секрет для мира, сообщает новостное агентство РИА Новости
.
Так, например, отмечена масштабная переподготовка французских войск, которые проходят не только контртеррористические учение, как это было прежде, но и готовятся к масштабному столкновению с неназванным врагом. Об этом свидетельствуют значительно увеличившиеся расходы бюджета государства. И не последнюю роль в этом играет Вашингтон и его настоятельные рекомендации нарастить объемы средств, направленных на развитие военного сектора.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко подчеркнул, что подобный прессинг со стороны американцев на Европу может быть связан с дефицитом их собственных ресурсов.
"В Брюсселе не скрывают неизменность антироссийской сущности альянса со времен холодной войны", - подчеркнул эксперт РИСИ Сергей Ермаков. Он также отметил, что последний саммит альянса в очередной раз продемонстрировал истинные цели деятельности блока. Один из главных процессов на сегодняшний день - наращивание своих сил вблизи границ России.
"Будто границы нет". Военный ВСУ рассказал о прохождении границы с Польшей
Несмотря на то, что европейские лидеры не допускают вероятность развертывания ядерного конфликта, такая риторика, убежден эксперт, имеет место быть. Это связано с масштабом угрозы, которую Запад видит в лице Москвы.