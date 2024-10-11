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"В первую минуту". В Польше пригрозили напасть на Санкт-Петербург
"В первую минуту". В Польше пригрозили напасть на Санкт-Петербург - 11.10.2024, ПРАЙМ
"В первую минуту". В Польше пригрозили напасть на Санкт-Петербург
В случае конфликта с Россией Польша нанесет удары по стратегическим объектам в радиусе 300 километров, включая Санкт-Петербург, заявил начальник генерального... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T16:40+0300
2024-10-11T16:40+0300
2024-10-11T16:44+0300
политика
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В случае конфликта с Россией Польша нанесет удары по стратегическим объектам в радиусе 300 километров, включая Санкт-Петербург, заявил начальник генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак, его цитирует Telegram-канал "Bild на русском"*."Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", — цитируют его слова в публикации.Анджейчак также сообщил о закупке 800 ракет до 900 километров дальности для использования в случае прямого конфликта с Россией.Ранее СМИ отмечали, что Запад все чаще озвучивает идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, однако Москва утверждает, что не угрожает никому, но будет реагировать на действия, которые затронут ее интересы.* Издание, признанное иноагентом в России
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польша, россия
"В первую минуту". В Польше пригрозили напасть на Санкт-Петербург
Bild: в Польше заявили о нападении на Петербург в случае конфликта с Россией
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В случае конфликта с Россией Польша нанесет удары по стратегическим объектам в радиусе 300 километров, включая Санкт-Петербург, заявил начальник генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак, его цитирует Telegram-канал "Bild на русском"*.
"Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", — цитируют его слова в публикации.
Анджейчак также сообщил о закупке 800 ракет до 900 километров дальности для использования в случае прямого конфликта с Россией.
Ранее СМИ отмечали, что Запад все чаще озвучивает идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, однако Москва утверждает, что не угрожает никому, но будет реагировать на действия, которые затронут ее интересы.
* Издание, признанное иноагентом в России
"Идем в обратную сторону". Комбат ВСУ рассказал о стремительном отступлении