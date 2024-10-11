https://1prime.ru/20241011/pomosch-852124241.html

В Швейцарии отказались оказывать правовую помощь России

В Швейцарии отказались оказывать правовую помощь России - 11.10.2024, ПРАЙМ

В Швейцарии отказались оказывать правовую помощь России

Судебная практика федерального суда и федерального уголовного суда Швейцарии больше не будет сотрудничать с Россией в правовом секторе, подчеркнула официальный... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T11:49+0300

2024-10-11T11:49+0300

2024-10-11T11:49+0300

швейцария

россия

минюст рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg

ЖЕНЕВА, 11 окт - ПРАЙМ. Судебная практика федерального суда и федерального уголовного суда Швейцарии больше не будет сотрудничать с Россией в правовом секторе, подчеркнула официальный представитель швейцарского минюста Ингрид Райзер. Ранее стало известно, что швейцарское федеральное ведомство юстиции отказало российской стороне в правовой помощи по одному из дел о мошенничестве. Конкретная причина отказа при этом не была указана."В настоящее время РФ не может быть предоставлена взаимная правовая помощь по уголовным делам", - уточнила Райзер, добавив, что правовая помощь России со стороны Швейцарии является "недопустимой", а любые запросы российской стороны будут отклоняться до дальнейшего уведомления властей Швейцарии.

https://1prime.ru/20241011/khischenie-852122698.html

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

швейцария, россия, минюст рф