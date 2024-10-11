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В Швейцарии отказались оказывать правовую помощь России
В Швейцарии отказались оказывать правовую помощь России - 11.10.2024, ПРАЙМ
В Швейцарии отказались оказывать правовую помощь России
Судебная практика федерального суда и федерального уголовного суда Швейцарии больше не будет сотрудничать с Россией в правовом секторе, подчеркнула официальный... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T11:49+0300
2024-10-11T11:49+0300
2024-10-11T11:49+0300
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ЖЕНЕВА, 11 окт - ПРАЙМ. Судебная практика федерального суда и федерального уголовного суда Швейцарии больше не будет сотрудничать с Россией в правовом секторе, подчеркнула официальный представитель швейцарского минюста Ингрид Райзер. Ранее стало известно, что швейцарское федеральное ведомство юстиции отказало российской стороне в правовой помощи по одному из дел о мошенничестве. Конкретная причина отказа при этом не была указана."В настоящее время РФ не может быть предоставлена взаимная правовая помощь по уголовным делам", - уточнила Райзер, добавив, что правовая помощь России со стороны Швейцарии является "недопустимой", а любые запросы российской стороны будут отклоняться до дальнейшего уведомления властей Швейцарии.
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швейцария, россия, минюст рф
ШВЕЙЦАРИЯ, РОССИЯ, Минюст РФ
В Швейцарии отказались оказывать правовую помощь России
Минюст: судебная практика судов Швейцарии не допускает правовой помощи России
ЖЕНЕВА, 11 окт - ПРАЙМ. Судебная практика федерального суда и федерального уголовного суда Швейцарии больше не будет сотрудничать с Россией в правовом секторе, подчеркнула официальный представитель швейцарского минюста Ингрид Райзер.
Ранее стало известно, что швейцарское федеральное ведомство юстиции отказало российской стороне в правовой помощи по одному из дел о мошенничестве. Конкретная причина отказа при этом не была указана.
"В настоящее время РФ не может быть предоставлена взаимная правовая помощь по уголовным делам", - уточнила Райзер, добавив, что правовая помощь России со стороны Швейцарии является "недопустимой", а любые запросы российской стороны будут отклоняться до дальнейшего уведомления властей Швейцарии.
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