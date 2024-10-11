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Илон Маск вряд ли станет посредником между Россией и США, заявил Песков - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Илон Маск вряд ли станет посредником между Россией и США, заявил Песков
Илон Маск вряд ли станет посредником между Россией и США, заявил Песков - 11.10.2024, ПРАЙМ
Илон Маск вряд ли станет посредником между Россией и США, заявил Песков
Американский бизнесмен и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск маловероятно станет посредником между Москвой и Вашингтоном, рассказал пресс-секретарь президента... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T13:14+0300
2024-10-11T13:15+0300
дмитрий песков
илон маск
политика
сша
россия
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Американский бизнесмен и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск маловероятно станет посредником между Москвой и Вашингтоном, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не знаю, пока никаких признаков для этого он не подавал. Поэтому тут я не знаю, вряд ли", - объяснил пресс-секретарь в беседе с изданием Life.
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дмитрий песков, илон маск, сша, россия
Дмитрий Песков, Илон Маск, Политика, США, РОССИЯ
13:14 11.10.2024 (обновлено: 13:15 11.10.2024)
 
Илон Маск вряд ли станет посредником между Россией и США, заявил Песков

Песков: Маск вряд ли может стать посредником для урегулирования вопросов между РФ и США

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТелемост с Илоном Маском на краснодарском форуме "Дело за малым"
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Американский бизнесмен и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск маловероятно станет посредником между Москвой и Вашингтоном, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не знаю, пока никаких признаков для этого он не подавал. Поэтому тут я не знаю, вряд ли", - объяснил пресс-секретарь в беседе с изданием Life.
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ПолитикаДмитрий ПесковИлон МаскСШАРОССИЯ
 
 
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