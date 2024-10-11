https://1prime.ru/20241011/posrednik-852126493.html

Илон Маск вряд ли станет посредником между Россией и США, заявил Песков

Илон Маск вряд ли станет посредником между Россией и США, заявил Песков - 11.10.2024, ПРАЙМ

Илон Маск вряд ли станет посредником между Россией и США, заявил Песков

Американский бизнесмен и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск маловероятно станет посредником между Москвой и Вашингтоном, рассказал пресс-секретарь президента... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T13:14+0300

2024-10-11T13:14+0300

2024-10-11T13:15+0300

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Американский бизнесмен и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск маловероятно станет посредником между Москвой и Вашингтоном, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не знаю, пока никаких признаков для этого он не подавал. Поэтому тут я не знаю, вряд ли", - объяснил пресс-секретарь в беседе с изданием Life.

https://1prime.ru/20241011/putin-852125810.html

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дмитрий песков, илон маск, сша, россия