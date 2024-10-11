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Илон Маск вряд ли станет посредником между Россией и США, заявил Песков
Илон Маск вряд ли станет посредником между Россией и США, заявил Песков - 11.10.2024, ПРАЙМ
Илон Маск вряд ли станет посредником между Россией и США, заявил Песков
Американский бизнесмен и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск маловероятно станет посредником между Москвой и Вашингтоном, рассказал пресс-секретарь президента... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T13:14+0300
2024-10-11T13:14+0300
2024-10-11T13:15+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Американский бизнесмен и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск маловероятно станет посредником между Москвой и Вашингтоном, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не знаю, пока никаких признаков для этого он не подавал. Поэтому тут я не знаю, вряд ли", - объяснил пресс-секретарь в беседе с изданием Life.
https://1prime.ru/20241011/putin-852125810.html
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дмитрий песков, илон маск, сша, россия
Дмитрий Песков, Илон Маск, Политика, США, РОССИЯ
Илон Маск вряд ли станет посредником между Россией и США, заявил Песков
Песков: Маск вряд ли может стать посредником для урегулирования вопросов между РФ и США