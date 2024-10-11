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Чистая прибыль Blackrock выросла на 14% с начала года - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Blackrock выросла на 14% с начала года
Чистая прибыль Blackrock выросла на 14% с начала года - 11.10.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Blackrock выросла на 14% с начала года
Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трёх кварталов поднялась на 13,9% по сравнению с... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T13:40+0300
2024-10-11T13:40+0300
blackrock
прибыль
инвестиции
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трёх кварталов поднялась на 13,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 4,699 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, повысилась до 31,37 доллара с 27,36 доллара годом ранее. Выручка выросла на 2,3%, до 14,73 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на акционеров, выросла на 1,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 1,631 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 10,9 доллара с 10,66 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 11,46 доллара, прогноз предполагал показатель на уровне 10,24 доллара. Квартальная выручка увеличилась на 15%, до 5,197 миллиарда долларов при прогнозе в 5,05 миллиарда. На предварительных торгах в США акции компании дорожают на 1,56%. Blackrock - крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.
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blackrock, прибыль, инвестиции
Blackrock, прибыль, инвестиции
13:40 11.10.2024
 
Чистая прибыль Blackrock выросла на 14% с начала года

Чистая прибыль Blackrock за январь-сентябрь выросла до 4,7 миллиарда долларов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчина проходит мимо пункта обмена валют в Москве
Мужчина проходит мимо пункта обмена валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трёх кварталов поднялась на 13,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 4,699 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, повысилась до 31,37 доллара с 27,36 доллара годом ранее. Выручка выросла на 2,3%, до 14,73 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на акционеров, выросла на 1,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 1,631 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 10,9 доллара с 10,66 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 11,46 доллара, прогноз предполагал показатель на уровне 10,24 доллара. Квартальная выручка увеличилась на 15%, до 5,197 миллиарда долларов при прогнозе в 5,05 миллиарда.
На предварительных торгах в США акции компании дорожают на 1,56%.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
"Сбер" нарастил чистую прибыль по РСБУ
9 октября, 10:00
Blackrock - крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.
 
Blackrockприбыльинвестиции
 
 
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