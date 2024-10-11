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Профицит текущего счета платежного баланса РФ снизился в 1,4 раза
Профицит текущего счета платежного баланса РФ снизился в 1,4 раза - 11.10.2024, ПРАЙМ
Профицит текущего счета платежного баланса РФ снизился в 1,4 раза
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в сентябре текущего года снизилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T16:28+0300
2024-10-11T16:28+0300
2024-10-11T16:28+0300
экономика
россия
профицит текущего счета платежного баланса
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в сентябре текущего года снизилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 7 миллиардов долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. "Сальдо счета текущих операций в сентябре 2024 года составило 7 миллиардов долларов США против 2,9 миллиарда долларов США в августе 2024 года. Увеличение профицита счета текущих операций обусловлено ростом экспорта товаров и сезонным снижением импорта услуг", - говорится в сообщении регулятора. В сентябре 2023 года профицит текущего счета платежного баланса составил 9,9 миллиарда долларов. По данным ЦБ, по итогам января - сентября 2024 года профицит счета текущих операций составил 50,6 миллиарда долларов США (38,8 миллиардов долларов годом ранее). Основным фактором стало увеличение профицита торгового баланса, связанное с сокращением импорта товаров, а также некоторое снижение дефицита баланса первичных и вторичных доходов.
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россия, профицит текущего счета платежного баланса
Экономика, РОССИЯ, профицит текущего счета платежного баланса
Профицит текущего счета платежного баланса РФ снизился в 1,4 раза
ЦБ: профицит текущего счета платежного баланса РФ в сентябре снизился в 1,4 раза
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в сентябре текущего года снизилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 7 миллиардов долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"Сальдо счета текущих операций в сентябре 2024 года составило 7 миллиардов долларов США против 2,9 миллиарда долларов США в августе 2024 года. Увеличение профицита счета текущих операций обусловлено ростом экспорта товаров и сезонным снижением импорта услуг", - говорится в сообщении регулятора. В сентябре 2023 года профицит текущего счета платежного баланса составил 9,9 миллиарда долларов.
По данным ЦБ, по итогам января - сентября 2024 года профицит счета текущих операций составил 50,6 миллиарда долларов США (38,8 миллиардов долларов годом ранее). Основным фактором стало увеличение профицита торгового баланса, связанное с сокращением импорта товаров, а также некоторое снижение дефицита баланса первичных и вторичных доходов.
Профицит внешней торговли РФ товарами в сентябре снизился на 18,7 процента