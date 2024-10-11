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Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 1872 рубля за тонну - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 1872 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 1872 рубля за тонну - 11.10.2024, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 1872 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период со 16 по 22 октября вырастет до 1872 рублей за тонну, на ячмень - до 392,8 рубля, на кукурузу - до 2827,2 рубля... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T15:43+0300
2024-10-11T15:43+0300
экономика
россия
минсельхоз рф
пшеница
пошлина на экспорт пшеницы
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период со 16 по 22 октября вырастет до 1872 рублей за тонну, на ячмень - до 392,8 рубля, на кукурузу - до 2827,2 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 215,8 доллара за тонну, на ячмень - 182 доллара, на кукурузу - при цене 218,3 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 9 по 15 октября, составляет 1328,3 рубля за тонну, на кукурузу - 2696,7 рубля, на вывоз ячменя - 229,5 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены до 18 тысяч рублей с 17 тысяч, на ячмень и кукурузу – до 16 875 рублей с 15 875 рублей.
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россия, минсельхоз рф, пшеница, пошлина на экспорт пшеницы
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз РФ, пшеница, пошлина на экспорт пшеницы
15:43 11.10.2024
 
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 1872 рубля за тонну

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 16 октября составит 1872 рубля за тонну

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы на поле
Колосья пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период со 16 по 22 октября вырастет до 1872 рублей за тонну, на ячмень - до 392,8 рубля, на кукурузу - до 2827,2 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 215,8 доллара за тонну, на ячмень - 182 доллара, на кукурузу - при цене 218,3 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 9 по 15 октября, составляет 1328,3 рубля за тонну, на кукурузу - 2696,7 рубля, на вывоз ячменя - 229,5 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены до 18 тысяч рублей с 17 тысяч, на ячмень и кукурузу – до 16 875 рублей с 15 875 рублей.
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ЭкономикаРОССИЯМинсельхоз РФпшеницапошлина на экспорт пшеницы
 
 
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