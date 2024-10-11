https://1prime.ru/20241011/putin-852121209.html
Путин назвал условие всеобщего мира
Путин назвал условие всеобщего мира - 11.10.2024, ПРАЙМ
Путин назвал условие всеобщего мира
Всеобщий мир и развитие могут быть достигнуты только с учетом мнения каждого государства и его народа, а также уважением их суверенитета, заявил президент... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T09:50+0300
2024-10-11T09:50+0300
2024-10-11T09:50+0300
политика
владимир путин
мир
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0b/852121055_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_a627854fd825ed501d11b4cbc8f0c9c8.jpg
АШХАБАД, 11 окт - ПРАЙМ. Всеобщий мир и развитие могут быть достигнуты только с учетом мнения каждого государства и его народа, а также уважением их суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития"."Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", - заметил российский лидер.Путин также поблагодарил руководство Туркменистана за их вклад в сохранение мира и стабильности в регионе. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о награждении Путина юбилейной медалью Махтумкули Фраги, поэта и мыслителя, чья 300-летняя годовщина отмечается на форуме.Бердымухамедов также выразил благодарность Путину за его поддержку в организации мероприятий, посвященных этой годовщине.
https://1prime.ru/20241009/putin-852093200.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0b/852121055_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_6ddbb91f792ef330a5a9ffc166fc6d57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, мир
Политика, Владимир Путин, МИР
Путин назвал условие всеобщего мира
Путин: всеобщий мир можно обеспечить только с учетом мнения каждого государства
АШХАБАД, 11 окт - ПРАЙМ. Всеобщий мир и развитие могут быть достигнуты только с учетом мнения каждого государства и его народа, а также уважением их суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".
"Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", - заметил российский лидер.
Путин также поблагодарил руководство Туркменистана за их вклад в сохранение мира и стабильности в регионе. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о награждении Путина юбилейной медалью Махтумкули Фраги, поэта и мыслителя, чья 300-летняя годовщина отмечается на форуме.
Бердымухамедов также выразил благодарность Путину за его поддержку в организации мероприятий, посвященных этой годовщине.
Путин призвал повышать в России технологическую независимость