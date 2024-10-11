https://1prime.ru/20241011/putin-852121209.html

Путин назвал условие всеобщего мира

Путин назвал условие всеобщего мира - 11.10.2024, ПРАЙМ

Путин назвал условие всеобщего мира

Всеобщий мир и развитие могут быть достигнуты только с учетом мнения каждого государства и его народа, а также уважением их суверенитета, заявил президент... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T09:50+0300

2024-10-11T09:50+0300

2024-10-11T09:50+0300

политика

владимир путин

мир

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АШХАБАД, 11 окт - ПРАЙМ. Всеобщий мир и развитие могут быть достигнуты только с учетом мнения каждого государства и его народа, а также уважением их суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития"."Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", - заметил российский лидер.Путин также поблагодарил руководство Туркменистана за их вклад в сохранение мира и стабильности в регионе. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о награждении Путина юбилейной медалью Махтумкули Фраги, поэта и мыслителя, чья 300-летняя годовщина отмечается на форуме.Бердымухамедов также выразил благодарность Путину за его поддержку в организации мероприятий, посвященных этой годовщине.

https://1prime.ru/20241009/putin-852093200.html

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владимир путин, мир