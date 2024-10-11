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Путин назвал условие всеобщего мира - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал условие всеобщего мира
Путин назвал условие всеобщего мира - 11.10.2024, ПРАЙМ
Путин назвал условие всеобщего мира
Всеобщий мир и развитие могут быть достигнуты только с учетом мнения каждого государства и его народа, а также уважением их суверенитета, заявил президент... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T09:50+0300
2024-10-11T09:50+0300
политика
владимир путин
мир
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АШХАБАД, 11 окт - ПРАЙМ. Всеобщий мир и развитие могут быть достигнуты только с учетом мнения каждого государства и его народа, а также уважением их суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития"."Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", - заметил российский лидер.Путин также поблагодарил руководство Туркменистана за их вклад в сохранение мира и стабильности в регионе. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о награждении Путина юбилейной медалью Махтумкули Фраги, поэта и мыслителя, чья 300-летняя годовщина отмечается на форуме.Бердымухамедов также выразил благодарность Путину за его поддержку в организации мероприятий, посвященных этой годовщине.
https://1prime.ru/20241009/putin-852093200.html
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владимир путин, мир
Политика, Владимир Путин, МИР
09:50 11.10.2024
 
Путин назвал условие всеобщего мира

Путин: всеобщий мир можно обеспечить только с учетом мнения каждого государства

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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АШХАБАД, 11 окт - ПРАЙМ. Всеобщий мир и развитие могут быть достигнуты только с учетом мнения каждого государства и его народа, а также уважением их суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".
"Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", - заметил российский лидер.
Путин также поблагодарил руководство Туркменистана за их вклад в сохранение мира и стабильности в регионе. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о награждении Путина юбилейной медалью Махтумкули Фраги, поэта и мыслителя, чья 300-летняя годовщина отмечается на форуме.
Бердымухамедов также выразил благодарность Путину за его поддержку в организации мероприятий, посвященных этой годовщине.
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