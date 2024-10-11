https://1prime.ru/20241011/putin-852125810.html
Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом
Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом - 11.10.2024, ПРАЙМ
Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин подтвердил, что планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани в ближайшее время. Об этом заявил | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T12:42+0300
2024-10-11T12:42+0300
2024-10-11T12:42+0300
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил, что планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Путин находится в Ашхабаде, где провел переговоры с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Глава государства также выступил на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития"."Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани", - заявил Песков.В Казани с 22 по 24 октября состоится саммит БРИКС.
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Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом
Песков: Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом в Казани
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил, что планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Путин находится в Ашхабаде, где провел переговоры с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Глава государства также выступил на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития".
"Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани", - заявил Песков.
В Казани с 22 по 24 октября состоится саммит БРИКС.
Путин сообщил, что ждет Эрдогана в Казани на саммите БРИКС