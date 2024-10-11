https://1prime.ru/20241011/putin-852125810.html

Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом

Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом - 11.10.2024, ПРАЙМ

Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин подтвердил, что планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани в ближайшее время. Об этом заявил | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T12:42+0300

2024-10-11T12:42+0300

2024-10-11T12:42+0300

политика

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил, что планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Путин находится в Ашхабаде, где провел переговоры с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Глава государства также выступил на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития"."Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани", - заявил Песков.В Казани с 22 по 24 октября состоится саммит БРИКС.

https://1prime.ru/20240925/putin-851780490.html

турция

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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган