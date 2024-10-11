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Товарооборот России и Ирана демонстрирует рост, заявил Путин

Товарооборот России и Ирана демонстрирует рост, заявил Путин - 11.10.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России и Ирана демонстрирует рост, заявил Путин

Тенденции во взаимной торговле России и Ирана являются хорошими, поскольку товарооборот продолжает расти, заявил глава государства Владимир Путин. | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T12:49+0300

2024-10-11T12:49+0300

2024-10-11T12:49+0300

экономика

россия

иран

владимир путин

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АШХАБАД, 11 окт - ПРАЙМ. Тенденции во взаимной торговле России и Ирана являются хорошими, поскольку товарооборот продолжает расти, заявил глава государства Владимир Путин."В этом году мы наблюдаем рост товарооборота, правда он не отыграл определенное падение прошлого года. Но тенденция хорошая", - заметил российский лидер в ходе встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.Глава государства также подчеркнул, что Россия и Иран активно взаимодействуют на международной арене и часто сходятся в оценках событий, подчеркнув близость их взглядов на текущие события в мире.

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россия, иран, владимир путин