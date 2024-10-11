Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот России и Ирана демонстрирует рост, заявил Путин - 11.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241011/putin-852126219.html
Товарооборот России и Ирана демонстрирует рост, заявил Путин
Товарооборот России и Ирана демонстрирует рост, заявил Путин - 11.10.2024, ПРАЙМ
Товарооборот России и Ирана демонстрирует рост, заявил Путин
Тенденции во взаимной торговле России и Ирана являются хорошими, поскольку товарооборот продолжает расти, заявил глава государства Владимир Путин. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T12:49+0300
2024-10-11T12:49+0300
экономика
россия
иран
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0b/852126069_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_d59f9853ef5d84a6f13aca148d09aa6a.jpg
АШХАБАД, 11 окт - ПРАЙМ. Тенденции во взаимной торговле России и Ирана являются хорошими, поскольку товарооборот продолжает расти, заявил глава государства Владимир Путин."В этом году мы наблюдаем рост товарооборота, правда он не отыграл определенное падение прошлого года. Но тенденция хорошая", - заметил российский лидер в ходе встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.Глава государства также подчеркнул, что Россия и Иран активно взаимодействуют на международной арене и часто сходятся в оценках событий, подчеркнув близость их взглядов на текущие события в мире.
https://1prime.ru/20241003/ssha-851948326.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0b/852126069_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d6b0e8fc2e82c03b1b91a57b1bef6892.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иран, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин
12:49 11.10.2024
 
Товарооборот России и Ирана демонстрирует рост, заявил Путин

Путин: тенденции во взаимной торговле России и Ирана хорошие

© POOL | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АШХАБАД, 11 окт - ПРАЙМ. Тенденции во взаимной торговле России и Ирана являются хорошими, поскольку товарооборот продолжает расти, заявил глава государства Владимир Путин.
"В этом году мы наблюдаем рост товарооборота, правда он не отыграл определенное падение прошлого года. Но тенденция хорошая", - заметил российский лидер в ходе встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
Глава государства также подчеркнул, что Россия и Иран активно взаимодействуют на международной арене и часто сходятся в оценках событий, подчеркнув близость их взглядов на текущие события в мире.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
США обсуждают возможность удара Израиля по нефтяным объектам Ирана
3 октября, 17:41
 
ЭкономикаРОССИЯИРАНВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала