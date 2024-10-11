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Путин заявил об успешном развитии партнерства между РФ и Туркменистаном
Путин заявил об успешном развитии партнерства между РФ и Туркменистаном - 11.10.2024, ПРАЙМ
Путин заявил об успешном развитии партнерства между РФ и Туркменистаном
Развитие отношений стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном идет успешно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T17:25+0300
2024-10-11T17:25+0300
2024-10-11T17:25+0300
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АШХАБАД, 11 окт - ПРАЙМ. Развитие отношений стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном идет успешно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в Ашхабаде провел встречу с председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, экс-президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым. По словам Путина, отношения стратегического партнерства между двумя государствами развиваются успешно и в значительной степени этого удалось достичь благодаря усилиям Гурбангулы Бердымухамедова, так как именно он заложил основы таких отношений. Путин также положительно оценил развитие торгово-экономических связей между двумя странами. Москва и Ашхабад продолжают искать новые проекты для развития взаимоотношений, для этих целей работает межправительственная комиссия, добавил онРоссийский лидер отметил и тесные связи на региональном уровне. По его словам, 60 субъектов РФ имеют устойчивые связи со своими друзьями и партнерами в Туркменистане. Путин добавил, что лидерами по взаимодействии с Туркменистаном является Татарстан, Астраханская область, Санкт-Петербург. Кроме того, Путин заверил бывшего экс-президента Туркменистана, что с действующим лидером страны, Сердаром Бердымухамедовым, у него сложились хорошие отношения. Он отметил, что президента Туркменистана ждут в России на саммите БРИКС в Казани, а также на неформальном саммите лидеров СНГ накануне Нового года.
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россия, туркмения, владимир путин, международные отношения, партнерство
Политика, РОССИЯ, ТУРКМЕНИЯ, Владимир Путин, международные отношения, партнерство
Путин заявил об успешном развитии партнерства между РФ и Туркменистаном
Путин: стратегическое партнерство между РФ и Туркменистаном развивается успешно
АШХАБАД, 11 окт - ПРАЙМ. Развитие отношений стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном идет успешно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер в Ашхабаде провел встречу с председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, экс-президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым.
По словам Путина, отношения стратегического партнерства между двумя государствами развиваются успешно и в значительной степени этого удалось достичь благодаря усилиям Гурбангулы Бердымухамедова, так как именно он заложил основы таких отношений.
Путин также положительно оценил развитие торгово-экономических связей между двумя странами. Москва и Ашхабад продолжают искать новые проекты для развития взаимоотношений, для этих целей работает межправительственная комиссия, добавил он
Российский лидер отметил и тесные связи на региональном уровне. По его словам, 60 субъектов РФ имеют устойчивые связи со своими друзьями и партнерами в Туркменистане. Путин добавил, что лидерами по взаимодействии с Туркменистаном является Татарстан, Астраханская область, Санкт-Петербург.
Кроме того, Путин заверил бывшего экс-президента Туркменистана, что с действующим лидером страны, Сердаром Бердымухамедовым, у него сложились хорошие отношения. Он отметил, что президента Туркменистана ждут в России на саммите БРИКС в Казани, а также на неформальном саммите лидеров СНГ накануне Нового года.
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