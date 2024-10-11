Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на наивысшем уровне - 11.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241011/rosseti-852128302.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на наивысшем уровне
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на наивысшем уровне - 11.10.2024, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на наивысшем уровне
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ПАО "Россети" кредитный рейтинг на уровне AAА(RU) со стабильным прогнозом. Об этом говорится в... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T14:12+0300
2024-10-11T14:12+0300
экономика
акра
россети
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848810999_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_50b36cc594ee62bf67905fdc37bd653d.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ПАО "Россети" кредитный рейтинг на уровне AAА(RU) со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении компании.Это соответствует уровню финансовых обязательств правительства РФ.Компания подтверждает рейтинг наивысшего уровня ежегодно с 2017 года.Аналитики АКРА отметили стратегическое значение компании в экономике страны, высокие показатели рентабельности и ликвидности в совокупности с низким уровнем долговой нагрузки, значительный объем капитальных вложений в рамках осуществляемой инвестпрограммы.Кредитные рейтинги 16 облигационных выпусков ПАО "Россети" подтверждены также на наивысшем уровне ААА(ru).
https://1prime.ru/20241003/rosseti-851940187.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848810999_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0d2909996b5ae6ab8893be75715e2253.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акра, россети
Экономика, АКРА, Россети
14:12 11.10.2024
 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на наивысшем уровне

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на уровне AAА(RU)

© ФотоПАО "Россети"
ПАО Россети - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© Фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ПАО "Россети" кредитный рейтинг на уровне AAА(RU) со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении компании.
Это соответствует уровню финансовых обязательств правительства РФ.
Компания подтверждает рейтинг наивысшего уровня ежегодно с 2017 года.
Аналитики АКРА отметили стратегическое значение компании в экономике страны, высокие показатели рентабельности и ликвидности в совокупности с низким уровнем долговой нагрузки, значительный объем капитальных вложений в рамках осуществляемой инвестпрограммы.
Кредитные рейтинги 16 облигационных выпусков ПАО "Россети" подтверждены также на наивысшем уровне ААА(ru).
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
"Россети" в октябре завершат электроснабжение тюменского села Перевалово
3 октября, 13:59
 
ЭкономикаАКРАРоссети
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала