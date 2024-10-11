https://1prime.ru/20241011/rosseti-852128302.html

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на наивысшем уровне

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на наивысшем уровне - 11.10.2024, ПРАЙМ

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на наивысшем уровне

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ПАО "Россети" кредитный рейтинг на уровне AAА(RU) со стабильным прогнозом. Об этом говорится в... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T14:12+0300

2024-10-11T14:12+0300

2024-10-11T14:12+0300

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ПАО "Россети" кредитный рейтинг на уровне AAА(RU) со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении компании.Это соответствует уровню финансовых обязательств правительства РФ.Компания подтверждает рейтинг наивысшего уровня ежегодно с 2017 года.Аналитики АКРА отметили стратегическое значение компании в экономике страны, высокие показатели рентабельности и ликвидности в совокупности с низким уровнем долговой нагрузки, значительный объем капитальных вложений в рамках осуществляемой инвестпрограммы.Кредитные рейтинги 16 облигационных выпусков ПАО "Россети" подтверждены также на наивысшем уровне ААА(ru).

https://1prime.ru/20241003/rosseti-851940187.html

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акра, россети