https://1prime.ru/20241011/rosseti-852128302.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на наивысшем уровне
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на наивысшем уровне - 11.10.2024, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на наивысшем уровне
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ПАО "Россети" кредитный рейтинг на уровне AAА(RU) со стабильным прогнозом. Об этом говорится в... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T14:12+0300
2024-10-11T14:12+0300
2024-10-11T14:12+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ПАО "Россети" кредитный рейтинг на уровне AAА(RU) со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении компании.Это соответствует уровню финансовых обязательств правительства РФ.Компания подтверждает рейтинг наивысшего уровня ежегодно с 2017 года.Аналитики АКРА отметили стратегическое значение компании в экономике страны, высокие показатели рентабельности и ликвидности в совокупности с низким уровнем долговой нагрузки, значительный объем капитальных вложений в рамках осуществляемой инвестпрограммы.Кредитные рейтинги 16 облигационных выпусков ПАО "Россети" подтверждены также на наивысшем уровне ААА(ru).
https://1prime.ru/20241003/rosseti-851940187.html
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акра, россети
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на наивысшем уровне
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на уровне AAА(RU)
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ПАО "Россети" кредитный рейтинг на уровне AAА(RU) со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении компании.
Это соответствует уровню финансовых обязательств правительства РФ.
Компания подтверждает рейтинг наивысшего уровня ежегодно с 2017 года.
Аналитики АКРА отметили стратегическое значение компании в экономике страны, высокие показатели рентабельности и ликвидности в совокупности с низким уровнем долговой нагрузки, значительный объем капитальных вложений в рамках осуществляемой инвестпрограммы.
Кредитные рейтинги 16 облигационных выпусков ПАО "Россети" подтверждены также на наивысшем уровне ААА(ru).
"Россети" в октябре завершат электроснабжение тюменского села Перевалово