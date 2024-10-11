https://1prime.ru/20241011/ryba-852117590.html

Эксперты пообещали лидерство России в гонке с США по вылову одной рыбы

Эксперты пообещали лидерство России в гонке с США по вылову одной рыбы - 11.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты пообещали лидерство России в гонке с США по вылову одной рыбы

Несмотря на дефицит минтая в Беринговом море, Россия обгонит США по объемам добычи на 30% - прогнозируется, что к концу года российские рыбаки выловят 1,9... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T05:30+0300

2024-10-11T05:30+0300

2024-10-11T05:30+0300

сша

россия

рыболовство

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Несмотря на дефицит минтая в Беринговом море, Россия обгонит США по объемам добычи на 30% - прогнозируется, что к концу года российские рыбаки выловят 1,9 миллиона тонн, рассказал РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. "Действительно рыбалка в Беринговом море в этом году сложная... При этом в целом по бассейну добыча минтая в остальных районах промысла остается на уровне прошлого года – 1,7 млн тонн к 1 октября. В других районах ситуация на промысле благоприятная - вылов в текущем году опережает прошлогодний. Поэтому мы рассчитываем, что вылов по итогам года будет на уровне 1,9 млн тонн – незначительно меньше, чем в рекордном 2023 году. Это будет примерно на 30% выше, чем у США, с которыми мы делим мировой рынок минтая", - сказал Буглак. Что касается вылова минтая в бассейне Берингового моря, к 1 октября показатель достиг 402 тысяч тонн, что на 21% меньше, чем было выловлено за аналогичный период прошлого года. Хотя в 2024 году квота была увеличена до 707 тысяч тонн. Буглак отметил, что отставание минтая в Беринговом море идет с начала сезона, и это связано с более низкой эффективностью промысла из-за сложной промысловой обстановки. "Промысловые скопления рассеяны, флоту требуется много времени на поиск – в половину больше, чем в 2023 году. Поэтому регистрируются низкие суточные показатели по вылову: в мае-сентябре всего 77 тонн - на 28% меньше, чем в прошлом году и на 17%, чем в позапрошлом", - добавил президент АДМ. Он также отметил, что снижение вылова в Беринговом море не скажется на внутреннем рынке минтая, обеспеченность которого крайне высокая и рыбаки работают последовательно над увеличением потребления. По его словам, минтай остаётся одним из самых доступных видов рыбы в стране вне зависимости от объемов вылова. В текущем году отпускная стоимость на мороженый минтай и филе была ощутимо ниже уровня в 2021-2023 годах.

https://1prime.ru/20241010/ryba-852094862.html

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сша, россия, рыболовство