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Рыболовы хотят изменить имидж главной рыбы России

Рыболовы хотят изменить имидж главной рыбы России - 11.10.2024, ПРАЙМ

Рыболовы хотят изменить имидж главной рыбы России

Рыбодобытчики хотят изменить имидж главной рыбы России - минтая - и за счет этого повысить его потребление в РФ вдвое, сообщил РИА Новости президент ассоциации... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T05:37+0300

2024-10-11T05:37+0300

2024-10-11T05:37+0300

рыба

рыболовство

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рыбодобытчики хотят изменить имидж главной рыбы России - минтая - и за счет этого повысить его потребление в РФ вдвое, сообщил РИА Новости президент ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. "Минтай остается главной рыбой России с долей свыше 35%. Обеспеченность внутреннего рынка крайне высокая, сейчас с учетом его потребности поставки от вылова превышают 21%, но мы работаем над их увеличением. В прошлом году АДМ запустила первую в стране программу продвижения рыбной категории – Дальневосточный минтай. Наша цель – за счет изменения имиджа минтая повысить его потребление в стране вдвое", - сказал Буглак. Он отметил, что в этом году внутренний рынок стал главным направлением для филе минтая, произведенного из свежих уловов. Буглак подчеркнул, что стоимость минтая стабильна. "Он остаётся одним из самых доступных видов рыбы в стране вне зависимости от объемов вылова. В текущем году отпускная стоимость мороженого минтая на внутреннем рынке была на уровне 80-90 рублей за килограмм, что ощутимо ниже уровня в 2021-2023 годах. То же самое касается филе - его стоимость держалась на уровне 205-210 рублей за килограмм против 210-230 рублей в 2021-2023 годах", - рассказал президент ассоциации.

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рыба, рыболовство