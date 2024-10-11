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ФАС проводит анализ цен на самые популярные виды рыбы

ФАС проводит анализ цен на самые популярные виды рыбы - 11.10.2024, ПРАЙМ

ФАС проводит анализ цен на самые популярные виды рыбы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ цен наиболее популярных видов рыбы: минтая, трески, пикши, сельди и горбуши, заявили в службе. | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T19:22+0300

2024-10-11T19:22+0300

2024-10-11T19:23+0300

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ цен наиболее популярных видов рыбы: минтая, трески, пикши, сельди и горбуши, заявили в службе. "ФАС проводит анализ цен на рыбную продукцию… В анализ войдут цены на наиболее популярные виды рыбы, которые составляют значительную часть продуктовой корзины – минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша", - говорится в сообщении. Ведомство направило организациям и поставщикам запросы о предоставлении информации об объемах вылова и первичной переработке, сведений об упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения. Отмечается, что также служба получила от торговых сетей информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы. Там добавили, что полученные данные позволят ведомству сделать вывод о структуре ценообразования на рыбную продукцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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