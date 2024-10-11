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ФАС проводит анализ цен на самые популярные виды рыбы - 11.10.2024, ПРАЙМ
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ФАС проводит анализ цен на самые популярные виды рыбы
ФАС проводит анализ цен на самые популярные виды рыбы - 11.10.2024, ПРАЙМ
ФАС проводит анализ цен на самые популярные виды рыбы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ цен наиболее популярных видов рыбы: минтая, трески, пикши, сельди и горбуши, заявили в службе. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T19:22+0300
2024-10-11T19:23+0300
экономика
россия
фас рф
цены на продукты в россии
рыба
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ цен наиболее популярных видов рыбы: минтая, трески, пикши, сельди и горбуши, заявили в службе. "ФАС проводит анализ цен на рыбную продукцию… В анализ войдут цены на наиболее популярные виды рыбы, которые составляют значительную часть продуктовой корзины – минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша", - говорится в сообщении. Ведомство направило организациям и поставщикам запросы о предоставлении информации об объемах вылова и первичной переработке, сведений об упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения. Отмечается, что также служба получила от торговых сетей информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы. Там добавили, что полученные данные позволят ведомству сделать вывод о структуре ценообразования на рыбную продукцию.
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россия, фас рф, цены на продукты в россии, рыба
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, цены на продукты в России, рыба
19:22 11.10.2024 (обновлено: 19:23 11.10.2024)
 
ФАС проводит анализ цен на самые популярные виды рыбы

ФАС проводит анализ цен на минтай, треску, пикшу, сельдь и горбушу

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа рыбы в магазине "Азбука Вкуса" в Москве
Продажа рыбы в магазине Азбука Вкуса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ цен наиболее популярных видов рыбы: минтая, трески, пикши, сельди и горбуши, заявили в службе.
"ФАС проводит анализ цен на рыбную продукцию… В анализ войдут цены на наиболее популярные виды рыбы, которые составляют значительную часть продуктовой корзины – минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша", - говорится в сообщении.
Ведомство направило организациям и поставщикам запросы о предоставлении информации об объемах вылова и первичной переработке, сведений об упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения.
Отмечается, что также служба получила от торговых сетей информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы.
Там добавили, что полученные данные позволят ведомству сделать вывод о структуре ценообразования на рыбную продукцию.
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