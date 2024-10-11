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Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением
Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением - 11.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением
Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов пятницы, неделю также завершил в минусе, следует из данных Московской биржи. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T19:49+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов пятницы, неделю также завершил в минусе, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,25%, до 2754,52 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,49%, до 943,27 пункта, долларовый РТС - на 0,96%, до 903,24 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,79%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,91%, РТС - на 3,01%. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.39 мск дешевеет на 0,64%, до 78,89 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи провел торги пятницы преимущественно в небольшом минусе. Приближение выходных, склонность рубля к укреплению и перспективы повышения ключевой ставки ЦБ сдерживали покупателей. Цены на нефть консолидировались вблизи 78-79 долларов за баррель Brent", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Мировые индексы не показали общего тренда: китайские площадки просели на 2-4%, европейские и американские бенчмарки в основном росли, в США цены производителей в сентябре не изменились в месячном выражении, прогнозировался рост на 0,1% месяц к месяцу, отмечает Шепелев. "Слабая динамика цен на нефть и отсутствие значимых положительных корпоративных новостей способствовали фиксации инвесторами на Мосбирже прибыли перед выходными днями. В свою очередь, укрепление рубля помогло росту валютного индекса РТС", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов не показывал единой динамики и в целом оставался под нисходящим давлением из-за рисков новых повышений процентной ставки в стране", - рассказала Елена Кожухова из "Велес капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости - акции "Сегежи" (+4,49%), ОГК-2 (+3,9%), ОВК (+2,65%), "Полюса" (+1,78%), "Мечела" (+1,56%) и "Аэрофлота" (+1,48%). В лидерах снижения стоимости – акции "Селигдара" (-8,22%), "Мосэнерго" (-2,97%), "СПБ Биржи" (-2,96%), Мосбиржи (-2,49%), "Новатэка" (-2,37%), "Новабева" (-1,56%). ПРОГНОЗЫ "Предстоящая неделя вряд ли внесет существенные изменения в динамике индекса Мосбиржи – она может оставаться боковой. Рубль может стабилизироваться и даже немного укрепиться, а нефть продолжит "следить" за развитием событий на Ближнем Востоке и ключевыми публикациями. Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 октября – 2700-2800 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что в понедельник индекс Мосбиржи может показать колебания в коридоре 2700-2800 пунктов.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением
Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением на 0,25%
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов пятницы, неделю также завершил в минусе, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,25%, до 2754,52 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,49%, до 943,27 пункта, долларовый РТС - на 0,96%, до 903,24 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,79%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,91%, РТС - на 3,01%.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.39 мск дешевеет на 0,64%, до 78,89 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи провел торги пятницы преимущественно в небольшом минусе. Приближение выходных, склонность рубля к укреплению и перспективы повышения ключевой ставки ЦБ сдерживали покупателей. Цены на нефть консолидировались вблизи 78-79 долларов за баррель Brent", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
Мировые индексы не показали общего тренда: китайские площадки просели на 2-4%, европейские и американские бенчмарки в основном росли, в США цены производителей в сентябре не изменились в месячном выражении, прогнозировался рост на 0,1% месяц к месяцу, отмечает Шепелев.
"Слабая динамика цен на нефть и отсутствие значимых положительных корпоративных новостей способствовали фиксации инвесторами на Мосбирже прибыли перед выходными днями. В свою очередь, укрепление рубля помогло росту валютного индекса РТС", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов не показывал единой динамики и в целом оставался под нисходящим давлением из-за рисков новых повышений процентной ставки в стране", - рассказала Елена Кожухова из "Велес капитал".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста стоимости - акции "Сегежи" (+4,49%), ОГК-2 (+3,9%), ОВК (+2,65%), "Полюса" (+1,78%), "Мечела" (+1,56%) и "Аэрофлота" (+1,48%).
В лидерах снижения стоимости – акции "Селигдара" (-8,22%), "Мосэнерго" (-2,97%), "СПБ Биржи" (-2,96%), Мосбиржи (-2,49%), "Новатэка" (-2,37%), "Новабева" (-1,56%).
"Предстоящая неделя вряд ли внесет существенные изменения в динамике индекса Мосбиржи – она может оставаться боковой. Рубль может стабилизироваться и даже немного укрепиться, а нефть продолжит "следить" за развитием событий на Ближнем Востоке и ключевыми публикациями. Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 октября – 2700-2800 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что в понедельник индекс Мосбиржи может показать колебания в коридоре 2700-2800 пунктов.
Юань завершил торговую неделю на Мосбирже на уровне 13,47 рубля