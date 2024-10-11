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Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением

Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением - 11.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением

Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов пятницы, неделю также завершил в минусе, следует из данных Московской биржи. | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T19:49+0300

2024-10-11T19:49+0300

2024-10-11T19:49+0300

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов пятницы, неделю также завершил в минусе, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,25%, до 2754,52 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,49%, до 943,27 пункта, долларовый РТС - на 0,96%, до 903,24 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,79%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,91%, РТС - на 3,01%. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.39 мск дешевеет на 0,64%, до 78,89 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи провел торги пятницы преимущественно в небольшом минусе. Приближение выходных, склонность рубля к укреплению и перспективы повышения ключевой ставки ЦБ сдерживали покупателей. Цены на нефть консолидировались вблизи 78-79 долларов за баррель Brent", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Мировые индексы не показали общего тренда: китайские площадки просели на 2-4%, европейские и американские бенчмарки в основном росли, в США цены производителей в сентябре не изменились в месячном выражении, прогнозировался рост на 0,1% месяц к месяцу, отмечает Шепелев. "Слабая динамика цен на нефть и отсутствие значимых положительных корпоративных новостей способствовали фиксации инвесторами на Мосбирже прибыли перед выходными днями. В свою очередь, укрепление рубля помогло росту валютного индекса РТС", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов не показывал единой динамики и в целом оставался под нисходящим давлением из-за рисков новых повышений процентной ставки в стране", - рассказала Елена Кожухова из "Велес капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости - акции "Сегежи" (+4,49%), ОГК-2 (+3,9%), ОВК (+2,65%), "Полюса" (+1,78%), "Мечела" (+1,56%) и "Аэрофлота" (+1,48%). В лидерах снижения стоимости – акции "Селигдара" (-8,22%), "Мосэнерго" (-2,97%), "СПБ Биржи" (-2,96%), Мосбиржи (-2,49%), "Новатэка" (-2,37%), "Новабева" (-1,56%). ПРОГНОЗЫ "Предстоящая неделя вряд ли внесет существенные изменения в динамике индекса Мосбиржи – она может оставаться боковой. Рубль может стабилизироваться и даже немного укрепиться, а нефть продолжит "следить" за развитием событий на Ближнем Востоке и ключевыми публикациями. Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 октября – 2700-2800 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что в понедельник индекс Мосбиржи может показать колебания в коридоре 2700-2800 пунктов.

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