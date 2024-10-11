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РЖД запустят прямой поезд между Уфой и Москвой - 11.10.2024, ПРАЙМ
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РЖД запустят прямой поезд между Уфой и Москвой
РЖД запустят прямой поезд между Уфой и Москвой - 11.10.2024, ПРАЙМ
РЖД запустят прямой поезд между Уфой и Москвой
РЖД с 15 декабря 2024 года запускают прямой поезд между Уфой и Москвой, сообщила компания. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T17:03+0300
2024-10-11T17:03+0300
экономика
ржд
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. РЖД с 15 декабря 2024 года запускают прямой поезд между Уфой и Москвой, сообщила компания. "В декабре между Уфой и Москвой начнёт курсировать прямой поезд. Сейчас в Уфе делают остановку поезда, следующие через неё транзитом. Скорый поезд №49/50 Уфа – Москва будет курсировать через день", - говорится в сообщении РЖД. Состав будет отправляться с 15 декабря из столицы Башкирии в 9:20 (прибытие в Москву на следующие сутки в 11:15), с 16 декабря из Москвы в 15:25 (прибытие в Уфу на следующие сутки в 22:09). В пути предусмотрены остановки в Бугульме, Нурлате, Димитровграде, Ульяновске, Инзе, Рузаевке, Рязани и в других городах и населённых пунктах. Состав будет сформирован из купейных и плацкартных вагонов с кондиционерами, биотуалетами и другими удобствами. В нём также предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и багажное купе. Билеты на поезд продаются на сайте РЖД, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", веб-приложении и кассах.
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ржд, москва, уфа
Экономика, РЖД, МОСКВА, Уфа
17:03 11.10.2024
 
РЖД запустят прямой поезд между Уфой и Москвой

РЖД в декабре запустят прямой поезд между Уфой и Москвой

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоезд дальнего следования РЖД
Поезд дальнего следования РЖД - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. РЖД с 15 декабря 2024 года запускают прямой поезд между Уфой и Москвой, сообщила компания.
"В декабре между Уфой и Москвой начнёт курсировать прямой поезд. Сейчас в Уфе делают остановку поезда, следующие через неё транзитом. Скорый поезд №49/50 Уфа – Москва будет курсировать через день", - говорится в сообщении РЖД.
Состав будет отправляться с 15 декабря из столицы Башкирии в 9:20 (прибытие в Москву на следующие сутки в 11:15), с 16 декабря из Москвы в 15:25 (прибытие в Уфу на следующие сутки в 22:09). В пути предусмотрены остановки в Бугульме, Нурлате, Димитровграде, Ульяновске, Инзе, Рузаевке, Рязани и в других городах и населённых пунктах.
Состав будет сформирован из купейных и плацкартных вагонов с кондиционерами, биотуалетами и другими удобствами. В нём также предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и багажное купе.
Билеты на поезд продаются на сайте РЖД, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", веб-приложении и кассах.
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