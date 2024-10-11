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Сырьевое контрнаступление: Европа готовится к болезненному удару от России - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Сырьевое контрнаступление: Европа готовится к болезненному удару от России
Сырьевое контрнаступление: Европа готовится к болезненному удару от России - 11.10.2024, ПРАЙМ
Сырьевое контрнаступление: Европа готовится к болезненному удару от России
Западу не удалось разорвать российскую экономику в клочья, более того, Москва готовит сокрушительный контрудар, пишет издание Myśl Polska. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T13:17+0300
2024-10-11T13:17+0300
экономика
россия
запад
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Западу не удалось разорвать российскую экономику в клочья, более того, Москва готовит сокрушительный контрудар, пишет издание Myśl Polska."Что касается ключевых для мировой экономики минералов, Россия является мировым лидером, входящим в первую тройку стран, обладающих особо крупными запасами данных видов сырья", - сказано в материале.В издании заметили, что Россия является лидером по запасам ряда полезных ископаемых, таких как палладий, алмазы, золото, а также по добыче асбеста. Ко всему прочему, Россия нарастила присутствие на мировом рынке урана, с ее долей составляющей 36%. Однако уран будет запрещен к ввозу в США с 2024 года, что может привести к трудностям в американском атомном секторе.В связи с санкциями против России, президент Путин поручил правительству разработать планы по введению эмбарго на ключевые товары, в том числе титан, для стран-санкционеров, с учетом интересов России. Целью является укрепление российской экономики, путем повышения добавленной стоимости сырья внутри страны.Если российская сторона реализует этот план, удар для Европы будет крайне "болезненным", так как в отличие от США именно европейские страны получают наибольший урон, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, запад
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД
13:17 11.10.2024
 
Сырьевое контрнаступление: Европа готовится к болезненному удару от России

MP: Россия готовит контрудар в ответ на западные санкции

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКыштымский медеэлектролитный завод
Кыштымский медеэлектролитный завод - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Западу не удалось разорвать российскую экономику в клочья, более того, Москва готовит сокрушительный контрудар, пишет издание Myśl Polska.
"Что касается ключевых для мировой экономики минералов, Россия является мировым лидером, входящим в первую тройку стран, обладающих особо крупными запасами данных видов сырья", - сказано в материале.
В издании заметили, что Россия является лидером по запасам ряда полезных ископаемых, таких как палладий, алмазы, золото, а также по добыче асбеста. Ко всему прочему, Россия нарастила присутствие на мировом рынке урана, с ее долей составляющей 36%. Однако уран будет запрещен к ввозу в США с 2024 года, что может привести к трудностям в американском атомном секторе.
В связи с санкциями против России, президент Путин поручил правительству разработать планы по введению эмбарго на ключевые товары, в том числе титан, для стран-санкционеров, с учетом интересов России. Целью является укрепление российской экономики, путем повышения добавленной стоимости сырья внутри страны.
Если российская сторона реализует этот план, удар для Европы будет крайне "болезненным", так как в отличие от США именно европейские страны получают наибольший урон, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
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ЭкономикаРОССИЯЗАПАД
 
 
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