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Главы МИД стран ЕС предложат списки для нового режима санкций против России
Главы МИД стран ЕС предложат списки для нового режима санкций против России - 11.10.2024, ПРАЙМ
Главы МИД стран ЕС предложат списки для нового режима санкций против России
Главы МИД стран-членов ЕС в ходе заседания 14 октября предложат списки для внесения в новый санкционный режим против России за якобы "дестабилизирующую... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T16:03+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – ПРАЙМ. Главы МИД стран-членов ЕС в ходе заседания 14 октября предложат списки для внесения в новый санкционный режим против России за якобы "дестабилизирующую деятельность за рубежом". Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. По его словам, новый режим санкций уже был установлен, но пока не наполнен. Ожидается, что некоторые министры в понедельник предложат списки для внесения в этом режим. ЕС 9 октября опубликовал в своем официальном журнале решение о введении нового режима антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия" за границей. Ранее сообщалось, что "новые санкционные рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран". В ЕС ранее неоднократно говорили о якобы "вмешательстве" России, однако никаких доказательств не предоставили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других государств и не терпит, когда это делают другие страны. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ес, санкции против рф, политика, европа
Политика, ЕС, санкции против РФ, политика, ЕВРОПА
Главы МИД стран ЕС предложат списки для нового режима санкций против России
Главы МИД ЕС 14 октября предложат списки для нового режима санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 11 окт – ПРАЙМ. Главы МИД стран-членов ЕС в ходе заседания 14 октября предложат списки для внесения в новый санкционный режим против России за якобы "дестабилизирующую деятельность за рубежом". Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
По его словам, новый режим санкций уже был установлен, но пока не наполнен. Ожидается, что некоторые министры в понедельник предложат списки для внесения в этом режим.
ЕС 9 октября опубликовал в своем официальном журнале решение о введении нового режима антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия" за границей.
Ранее сообщалось, что "новые санкционные рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран". В ЕС ранее неоднократно говорили о якобы "вмешательстве" России, однако никаких доказательств не предоставили.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других государств и не терпит, когда это делают другие страны.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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