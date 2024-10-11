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Главы МИД стран ЕС предложат списки для нового режима санкций против России - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Главы МИД стран ЕС предложат списки для нового режима санкций против России
Главы МИД стран ЕС предложат списки для нового режима санкций против России - 11.10.2024, ПРАЙМ
Главы МИД стран ЕС предложат списки для нового режима санкций против России
Главы МИД стран-членов ЕС в ходе заседания 14 октября предложат списки для внесения в новый санкционный режим против России за якобы "дестабилизирующую... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T16:03+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – ПРАЙМ. Главы МИД стран-членов ЕС в ходе заседания 14 октября предложат списки для внесения в новый санкционный режим против России за якобы "дестабилизирующую деятельность за рубежом". Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. По его словам, новый режим санкций уже был установлен, но пока не наполнен. Ожидается, что некоторые министры в понедельник предложат списки для внесения в этом режим. ЕС 9 октября опубликовал в своем официальном журнале решение о введении нового режима антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия" за границей. Ранее сообщалось, что "новые санкционные рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран". В ЕС ранее неоднократно говорили о якобы "вмешательстве" России, однако никаких доказательств не предоставили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других государств и не терпит, когда это делают другие страны. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ес, санкции против рф, политика, европа
Политика, ЕС, санкции против РФ, политика, ЕВРОПА
16:03 11.10.2024 (обновлено: 16:04 11.10.2024)
 
Главы МИД стран ЕС предложат списки для нового режима санкций против России

Главы МИД ЕС 14 октября предложат списки для нового режима санкций против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – ПРАЙМ. Главы МИД стран-членов ЕС в ходе заседания 14 октября предложат списки для внесения в новый санкционный режим против России за якобы "дестабилизирующую деятельность за рубежом". Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
По его словам, новый режим санкций уже был установлен, но пока не наполнен. Ожидается, что некоторые министры в понедельник предложат списки для внесения в этом режим.
ЕС 9 октября опубликовал в своем официальном журнале решение о введении нового режима антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия" за границей.
Ранее сообщалось, что "новые санкционные рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран". В ЕС ранее неоднократно говорили о якобы "вмешательстве" России, однако никаких доказательств не предоставили.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других государств и не терпит, когда это делают другие страны.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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