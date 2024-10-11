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"Пропаганда ЛГБТ и смены пола". Суд назвал причины штрафа Discord - 11.10.2024, ПРАЙМ
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"Пропаганда ЛГБТ и смены пола". Суд назвал причины штрафа Discord
"Пропаганда ЛГБТ и смены пола". Суд назвал причины штрафа Discord - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Пропаганда ЛГБТ и смены пола". Суд назвал причины штрафа Discord
Платформа Discord была оштрафована на 3,5 миллиона рублей в связи с распространением пропаганды идей ЛГБТ*, а также педофилии и смены пола, следует из судебного | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T05:45+0300
2024-10-11T05:45+0300
discord
штраф
лгбт-пропаганда
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Платформа Discord была оштрафована на 3,5 миллиона рублей в связи с распространением пропаганды идей ЛГБТ*, а также педофилии и смены пола, следует из судебного документа по делу.В нем также подчеркнули, что социальная сеть не выполнила свои обязательства и не ограничила доступ к запрещенному контенту. По факту нарушения ведомство составило протокол по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ, что повлекло за собой штраф. Представитель мессенджера в суд не явился.Ранее стало известно, что доступ к платформе в России будет ограничен в связи с нарушением законодательства.* Экстремистское движение, запрещенное в России
https://1prime.ru/20241010/discord-852109539.html
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discord, штраф, лгбт-пропаганда
Discord, штраф, ЛГБТ-пропаганда
05:45 11.10.2024
 
"Пропаганда ЛГБТ и смены пола". Суд назвал причины штрафа Discord

Причиной штрафа Discord в 3,5 млн руб в РФ стала пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушки со смартфонами
Девушки со смартфонами - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Платформа Discord была оштрафована на 3,5 миллиона рублей в связи с распространением пропаганды идей ЛГБТ*, а также педофилии и смены пола, следует из судебного документа по делу.
В нем также подчеркнули, что социальная сеть не выполнила свои обязательства и не ограничила доступ к запрещенному контенту. По факту нарушения ведомство составило протокол по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ, что повлекло за собой штраф. Представитель мессенджера в суд не явился.
Ранее стало известно, что доступ к платформе в России будет ограничен в связи с нарушением законодательства.
* Экстремистское движение, запрещенное в России
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DiscordштрафЛГБТ-пропаганда
 
 
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