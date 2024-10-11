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"Сибур" импортозаместил компоненты для производства синтетических каучуков

"Сибур" импортозаместил компоненты для производства синтетических каучуков - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Сибур" импортозаместил компоненты для производства синтетических каучуков

"Сибур" совместно с партнерами обеспечил технологическую независимость ключевых компонентов для производства синтетических каучуков и АБС-пластиков, сообщила... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T12:36+0300

2024-10-11T12:36+0300

2024-10-11T12:36+0300

экономика

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. "Сибур" совместно с партнерами обеспечил технологическую независимость ключевых компонентов для производства синтетических каучуков и АБС-пластиков, сообщила нефтехимическая компания. "В рамках реализации совместных проектов с партнерами "Сибур" обеспечил технологическую независимость ключевых компонентов для синтетических каучуков и АБС-пластиков", - говорится в сообщении. Отмечается, что от доступности этих компонентов зависит выпуск до 1 миллиона тонн продукции в год, а также развитие таких ключевых отраслей российской промышленности, как автомобильная, строительная, нефтегазовая и медицинская. Так, около 70% производимых синтетических каучуков применяются в автопроме. Одна из разработок - это катализатор для производства дивинила - сырья для синтетических каучуков и пластика. В компании подчеркивают, что от его доступности зависит производство множества видов каучука, применяемых, в частности, для производства автомобильных шин и компонентов для строительства дорог. "Сибур" совместно с научно-производственной компанией НПК "Синтез" внедрили разработанный катализатор в производство, испытания проходили в течение трех месяцев на промышленной установке в Тобольске, следует из сообщения. Кроме того, в сотрудничестве с Казанским федеральным университетом создан катализатор, применяемый для производства изобутилена - важного компонента для каучуков. Разработка прошла успешные испытания на "Нижнекамскнефтехиме" и внедрена в производство, добавляют в "Сибуре". "Катализаторы - это ключевые элементы в производстве химической продукции, от которых зависит процесс производства и качество готовой продукции. Сегодня многие из них завозятся в Россию из-за границы, но "Сибур" работает над тем, чтобы полностью перейти на собственные решения к 2027-2029 годам, что во многом становится возможным за счет совместной разработки и развития технологий с российскими партнерами", - говорится в пресс-релизе.

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