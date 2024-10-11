https://1prime.ru/20241011/sistema-852118357.html
Эксперт раскрыл, как платежная система БРИКС отразится на санкциях Запада
Эксперт раскрыл, как платежная система БРИКС отразится на санкциях Запада - 11.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, как платежная система БРИКС отразится на санкциях Запада
Независимая платежная система стран БРИКС может снизить влияние западных санкций, если она будет достаточно масштабной и будет поддерживаться участниками... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T06:17+0300
2024-10-11T06:17+0300
2024-10-11T06:17+0300
экономика
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_510a848934714a51305058b58e6a4672.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Независимая платежная система стран БРИКС может снизить влияние западных санкций, если она будет достаточно масштабной и будет поддерживаться участниками объединения, сообщил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков. "Независимая платежная система может снизить влияние западных санкций, если она будет достаточно масштабной, поддерживаться участниками БРИКС и будет достаточно закрыта для внешнего аудита", - считает он. Одновременно эксперт перечислил потенциальные риски, которые могут возникнуть в процессе создания такой системы. Это, например, недостаток доверия между участниками, необходимость обеспечения совместимости с существующими платежными решениями, технологические сложности и угроза кибератак. Несмотря на это, создание независимой платежной системы вполне реально, считает Пермяков. Он напомнил, что страны уже ведут переговоры о создании альтернативы межбанковской системы SWIFT, а Россия с Китаем уже имеют свои национальные системы передачи финансовых сообщений. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://1prime.ru/20241010/siluanov-852112698.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_fd632fa1351bffb76f1fc3a073fc4c7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс
Эксперт раскрыл, как платежная система БРИКС отразится на санкциях Запада
Пермяков: платежная система БРИКС снизит влияние санкций, если будет достаточно масштабной
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Независимая платежная система стран БРИКС может снизить влияние западных санкций, если она будет достаточно масштабной и будет поддерживаться участниками объединения, сообщил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков.
"Независимая платежная система может снизить влияние западных санкций, если она будет достаточно масштабной, поддерживаться участниками БРИКС и будет достаточно закрыта для внешнего аудита", - считает он.
Одновременно эксперт перечислил потенциальные риски, которые могут возникнуть в процессе создания такой системы. Это, например, недостаток доверия между участниками, необходимость обеспечения совместимости с существующими платежными решениями, технологические сложности и угроза кибератак.
Несмотря на это, создание независимой платежной системы вполне реально, считает Пермяков. Он напомнил, что страны уже ведут переговоры о создании альтернативы межбанковской системы SWIFT, а Россия с Китаем уже имеют свои национальные системы передачи финансовых сообщений.
Силуанов назвал долю доллара и евро в расчетах в БРИКС
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.