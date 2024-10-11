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Эксперты ожидают снижения российского рынка акций на следующей неделе

Эксперты ожидают снижения российского рынка акций на следующей неделе - 11.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты ожидают снижения российского рынка акций на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и легкого ослабления рубля к юаню; доллар и евро,... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T20:05+0300

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и легкого ослабления рубля к юаню; доллар и евро, напротив, немного снизятся к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на следующей неделе на 1,3%, до 2720 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю упадет на 2 доллара, до 76,8 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется около 1,095 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже на следующей неделе повысится на 4 копейки, до 13,51 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, снизится на 47 копеек, до 95,6 рубля, евро – на 41 копейку, до 104,7 рубля, ожидают финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "В начале недели выйдут ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА. Из других важных событий и публикаций, важных для общерыночного сентимента, выделим заседание ЕЦБ по процентным ставкам, ИПЦ еврозоны за сентябрь (четверг), блок экономических данных по КНР, в том числе оценка ВВП за 3-й квартал (пятница). В США продолжится сезон корпоративных отчетностей", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "При дальнейшем повышении ставки, которое наиболее вероятно в октябре, как следует из заявлений представителей Банка России, мы увидим ухудшение финансовых показателей бизнеса - ему станет тяжелее обслуживать свои долги, и, скорее всего, коррекцию по общему рынку из-за роста безрисковых доходностей", - комментирует Кирилл Климентьев из "Цифра брокер". "Статистика по инфляции в США за сентябрь прервала обновление очередных рекордов индексом S&P 500. Индекс потребительских цен, в том числе базовый, замедляется медленнее рыночных ожиданий. Более того, цены на продовольствие демонстрируют ускорение, что может отражать явное замедление динамики инфляции по возвращению к цели ФРС. Таким образом, шансы на снижение базовой процентной ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании значительно сократились", - сказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". В ближайшие две недели внимание инвесторов переключится на стартующий сезон корпоративных отчетов, который традиционно начнется с публикации результатов крупнейших банков, добавил эксперт. "На предстоящей неделе глобальный рынок будет оценивать ряд экономической статистики из Китая. В частности, в пятницу выйдет оценка ВВП страны в третьем квартале. Если данные будут неожиданно слабыми, регулятор КНР может анонсировать более масштабный пакет стимулов. Это окажет поддержку китайскому фондовому рынку, но может негативно влиять на юань. Инвесторы также обратят внимание на итоги заседания ЕЦБ", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". РУБЛЬ ПОИЩЕТ ОПОРУ Вне зависимости от продления или прекращения лицензии минфина США на операции с НКЦ, рубль имеет шансы поискать поддержку, поскольку избыточный спрос со стороны импортеров близок к исчерпанию, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Ужесточение условий для нерезидентов по продаже российских активов также в перспективе должно снизить отток валюты за рубеж", - добавляет он. Рубль может стабилизироваться и даже немного укрепиться, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Курсовая волатильность в моменте может быть высокой на следующей неделе, но в целом у курса есть потенциал к коррекционному движению ниже 13,4 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "Российский фондовый рынок остается под давлением ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Центрального Банка России на заседании 25 октября, и на следующей неделе оно, скорее всего, продолжится. На этом фоне мы ожидаем снижения индекса Московской биржи в диапазон 2650-2700 пунктов, а индекса РТС в район 850 пунктов. Ускорение снижению котировок долларового индекса РТС придаст ослабление стоимости российского рубля", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Если в выходные или на следующей торговой неделе продолжится эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке, то мировые цены на нефть и золото снова пойдут в рост, из-за чего будут дорожать ценные бумаги российских нефтяных и золотодобывающих компаний, добавил эксперт. "До тех пор, пока рынок не увидит четкого разворота макропоказателей, самой выигрышной стратегией инвесторы будут считать покупку фондов денежного рынка или облигаций с плавающей ставкой", - сказал Климентьев. "Росстат выпустит августовский индекс цен производителей и традиционные недельные данные по инфляции. Есть риски того, что выходящая статистика значимо увеличит риски повышения ключевой ставки до 21% годовых. Тогда доходности ОФЗ продолжат расти, а индекс RGBI рискует протестировать уровень в 99 пунктов. В этом случае индекс Мосбиржи может продолжить движение ниже 2700 пунктов, хоть и, при прочих равных, у него есть потенциал к росту выше 2800 пунктов в дальнейшем", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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российский рынок акций, биржевые торги, курсы валют, индекс мосбиржи, индекс ртс