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Аналитики выяснили, сколько работодателей проверяют соцсети при найме

Аналитики выяснили, сколько работодателей проверяют соцсети при найме - 11.10.2024, ПРАЙМ

Аналитики выяснили, сколько работодателей проверяют соцсети при найме

Примерно девять из десяти работодателей изучают социальные сети кандитатов при найме, чтобы оценить их манеру общения, узнать об интересах и взглядах на жизнь,... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T05:34+0300

2024-10-11T05:34+0300

2024-10-11T05:34+0300

соцсети

найм

работодатели

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Примерно девять из десяти работодателей изучают социальные сети кандитатов при найме, чтобы оценить их манеру общения, узнать об интересах и взглядах на жизнь, рассказала РИА Новости операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян. "Личные страницы в социальных сетях могут рассказать о кандидате не меньше, чем формальные интервью, - их на стадии отбора изучают около 90% работодателей. Важно помнить, что открытый профиль в соцсетях - это ваш цифровой портрет со всеми увлечениями: от смешных видео с котами и фотографий последнего отпуска на море до постов с ожесточенными дискуссиями на спорные темы", - сказала Абгарян. Исследование страничек в соцсетях помогает рекрутеру сделать выводы о манере общения потенциального работника, о его интересах, ценностях, взглядах на жизнь. "Часто неоднозначные посты и высказывания, а также откровенные фото могут перечеркнуть успешное собеседование - не стоит забывать об этом", - обратила внимание Абгарян. Также рекрутеры могут проверить цифровой след кандидата в различных группах, сообществах, на форумах и в комментариях. Выложенные в открытом доступе научные статьи, колонки в СМИ, упоминания в проектах и участие в мероприятиях будут хорошим дополнением к профессиональному портрету. Однако "присутствие в публичном пространстве" - необязательное условие. Если человек не ведет профиль в соцсетях активно, то "рекрутер никогда не расценит это как недостаток", отметила операционный директор HR-холдинга. Кроме цифрового следа специалисты по найму смотрят и на рекомендации от предыдущих работодателей - они все еще остаются эффективным инструментом для оценки. К ним прибегают в случае, если есть сомнения в кандидате по итогам собеседования, прохождения полиграфа и других оценочных мероприятий. По словам Абгарян, если у человека богатое резюме, то велики шансы оказаться в зоне внимания HR-сообщества, которое делится информацией внутри себя. "Старайтесь расставаться с работодателем цивилизованно и мирно, разумеется, за исключением случаев, где компания явно нарушила права работника. ... И честно говорите рекрутеру о негативном опыте - откровенность и прозрачность повысят доверие", - подчеркнула эксперт. Также при поиске работы важно в первую очередь привести в порядок резюме, напомнила Абгарян. Резюме нужно оформить по понятному шаблону и лаконично, делать акцент на карьерных достижениях и результатах, а не процессах. Также нужно кратко описать ключевые навыки, знания и экспертизу - этот абзац можно поднять в "шапку" резюме. Преимуществом будет структурированное и аргументированное сопроводительное письмо в отклике на вакансию, заключила эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

соцсети, найм, работодатели