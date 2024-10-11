https://1prime.ru/20241011/spetsnaz-852137426.html

Германия разместит спецназ для защиты инфраструктуры на Балтике, пишут СМИ

Германия разместит спецназ для защиты инфраструктуры на Балтике, пишут СМИ - 11.10.2024, ПРАЙМ

Германия разместит спецназ для защиты инфраструктуры на Балтике, пишут СМИ

МВД Германии разместит на постоянной основе группу быстрого реагирования GSG 9 вблизи критической газовой инфраструктуры страны в Балтийском и Северном морях... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T19:47+0300

2024-10-11T19:47+0300

2024-10-11T19:47+0300

происшествия

германия

северное море

критическая инфраструктура

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БЕРЛИН, 11 окт - ПРАЙМ. МВД Германии разместит на постоянной основе группу быстрого реагирования GSG 9 вблизи критической газовой инфраструктуры страны в Балтийском и Северном морях. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ) укомплектовывает федеральную полицию на Северном и Балтийском морях ввиду угрозы критической инфраструктуре. По данным издания, Фезер приняла решение разместить в Нойштадте в земле Шлезвиг-Гольштейн опергруппу специализирующегося на контртеррористических операциях подразделения GSG 9. Оттуда его сотрудники смогут более оперативно прибывать на объекты в море. Эти подразделения имеют скоростные катера и специально обученных водолазов, пишет Spiegel Также отмечается, что в близких к органам безопасности кругах заявляют, что риск диверсий против инфраструктуры в Северном и Балтийском морях стали очевидными после атак на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2". В связи с этим необходимо повысить способность федеральной полиции к реагированию, сказано в материале. Кроме того, утверждается, что полиция и бундесвер уже некоторое время наблюдают, как десятки российских кораблей картографируют расположение немецких трубопроводов и других подводных коммуникаций на дне Северного и Балтийского морей. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20241007/severnye-potoki-852025897.html

германия

северное море

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германия, северное море, критическая инфраструктура