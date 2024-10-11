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США ввели санкции против иранских нефтяников и нефтехимиков - 11.10.2024, ПРАЙМ
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США ввели санкции против иранских нефтяников и нефтехимиков
США ввели санкции против иранских нефтяников и нефтехимиков - 11.10.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против иранских нефтяников и нефтехимиков
Минфин США в пятницу издал указ о введении санкций против всех лиц, которые работают в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана. Данное решение... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T22:05+0300
2024-10-11T22:06+0300
экономика
сша
иран
добыча нефти
нефтехимия
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ВАШИНГТОН, 11 окт - ПРАЙМ. Минфин США в пятницу издал указ о введении санкций против всех лиц, которые работают в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана. Данное решение содержит документ, подписанный главой Минфина США Джанет Йеллен. В документе сказано, что раздел 1(а)(i) исполнительного указа 13902 о введении санкции против дополнительных секторов иранской экономики должен следует применять к нефтяному и нефтехимическому секторам. "Любое лицо, которое определено как действующее в этих секторах, должно быть субъектом санкций", — сказано в документе. Отмечается, что это решение главы Минфина США вступает в действие с 11 октября 2024 года.
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сша
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сша, иран, добыча нефти, нефтехимия
Экономика, США, ИРАН, добыча нефти, нефтехимия
22:05 11.10.2024 (обновлено: 22:06 11.10.2024)
 
США ввели санкции против иранских нефтяников и нефтехимиков

Минфин США ввел санкции против всех лиц, работающих в нефтяном секторе Ирана

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© AFP / Mladen Antonov
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ВАШИНГТОН, 11 окт - ПРАЙМ. Минфин США в пятницу издал указ о введении санкций против всех лиц, которые работают в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана. Данное решение содержит документ, подписанный главой Минфина США Джанет Йеллен.
В документе сказано, что раздел 1(а)(i) исполнительного указа 13902 о введении санкции против дополнительных секторов иранской экономики должен следует применять к нефтяному и нефтехимическому секторам.
"Любое лицо, которое определено как действующее в этих секторах, должно быть субъектом санкций", — сказано в документе.
Отмечается, что это решение главы Минфина США вступает в действие с 11 октября 2024 года.
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ЭкономикаСШАИРАНдобыча нефтинефтехимия
 
 
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