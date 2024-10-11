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США ввели санкции против иранских нефтяников и нефтехимиков

США ввели санкции против иранских нефтяников и нефтехимиков - 11.10.2024, ПРАЙМ

США ввели санкции против иранских нефтяников и нефтехимиков

Минфин США в пятницу издал указ о введении санкций против всех лиц, которые работают в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана. Данное решение... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T22:05+0300

2024-10-11T22:05+0300

2024-10-11T22:06+0300

экономика

сша

иран

добыча нефти

нефтехимия

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ВАШИНГТОН, 11 окт - ПРАЙМ. Минфин США в пятницу издал указ о введении санкций против всех лиц, которые работают в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана. Данное решение содержит документ, подписанный главой Минфина США Джанет Йеллен. В документе сказано, что раздел 1(а)(i) исполнительного указа 13902 о введении санкции против дополнительных секторов иранской экономики должен следует применять к нефтяному и нефтехимическому секторам. "Любое лицо, которое определено как действующее в этих секторах, должно быть субъектом санкций", — сказано в документе. Отмечается, что это решение главы Минфина США вступает в действие с 11 октября 2024 года.

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сша, иран, добыча нефти, нефтехимия