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В ФРГ не смогли объяснить, почему немецкие станки попадают в Россию

В ФРГ не смогли объяснить, почему немецкие станки попадают в Россию - 11.10.2024, ПРАЙМ

В ФРГ не смогли объяснить, почему немецкие станки попадают в Россию

Несмотря на санкции, немецкие промышленные товары все еще поступают в Россию, в том числе станки, которые могут быть использованы для производства автомобильных | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T11:15+0300

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Несмотря на санкции, немецкие промышленные товары все еще поступают в Россию, в том числе станки, которые могут быть использованы для производства автомобильных деталей или боеприпасов, передает Tagesschau."Согласно исследованию SWR, в 2023 году было поставлено более 300 станков, которые могут быть использованы для производства деталей транспортных средств или боеприпасов — часто транзитом через Турцию", - сказано в материале издания.Согласно исследованию, продукция немецких машиностроительных компаний играет важную роль в производстве военной техники в России. Конкретно немецкие промышленные станки с компьютерным управлением, которые могут производить автомобильные и авиационные детали или боеприпасы, являются неотъемлемой частью этого процесса.Немецкие производители станков заявили, что они всегда соблюдают санкции, однако они не могут объяснить, как их оборудование попало в Россию через Турцию.Один из немецких производителей станков, Walter Maschinenbau, фигурирует в российских таможенных списках с одиннадцатью поставками в 2023 году. Согласно исследованию, эти поставки могут быть осуществлены и сегодня. Также отмечается, что российская компания AO NIR использует большое количество станков Walter. В настоящее время, на российском оптовом складе, выставлен на продажу новый промышленный станок Walter, изготовленный в 2024 году, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, германия, оборудование