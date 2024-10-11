https://1prime.ru/20241011/stavka-852120320.html

ЦБ Турции может снизить учётную ставку в декабре, пишут СМИ

ЦБ Турции может снизить учётную ставку в декабре, пишут СМИ - 11.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ Турции может снизить учётную ставку в декабре, пишут СМИ

Центральный банк Турции может пойти в декабре на снижение учётной ставки 48,25% с нынешних 50%, пишет в пятницу газета Dünya со ссылкой на прогнозы участников... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T08:58+0300

2024-10-11T08:58+0300

2024-10-11T08:58+0300

турция

ставка

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebb33140c1865a746345fa3b13711831.jpg

АНКАРА, 11 окт - ПРАЙМ. Центральный банк Турции может пойти в декабре на снижение учётной ставки 48,25% с нынешних 50%, пишет в пятницу газета Dünya со ссылкой на прогнозы участников рынка. Центробанк Турции уже полгода не меняет ставку рефинансирования, она держится на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не планирует снижать ее - предпосылкой для понижения станет устойчивое замедление инфляции. "Данные инфляции за сентябрь оказались выше ожиданий, что заставило экономистов перенести ожидание снижения ставки с ноября на декабрь. Прогноз на конец 2024 года был определен 16 экономистами, участвовавшими в опросе, и составил 48,25%. Прогнозы варьируются между 45 и 50% процентами. В предыдущем опросе ожидание процентной ставки на конец года составляло 47%",- пишет издание. Согласно прогнозам на следующий год, учётная ставка максимально составит 35%, минимально - 27,5% Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться: по итогам сентября до 49,38% с 51,97% месяцем ранее, опустившись ниже 50% впервые более чем за год. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что инфляция в стране будет снижаться в ближайшие месяцы, по его словам, население заметит это на рынках.

https://1prime.ru/20241010/turtsiya-852097337.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, ставка