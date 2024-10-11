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ЦБ Турции может снизить учётную ставку в декабре, пишут СМИ - 11.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ Турции может снизить учётную ставку в декабре, пишут СМИ
ЦБ Турции может снизить учётную ставку в декабре, пишут СМИ - 11.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции может снизить учётную ставку в декабре, пишут СМИ
Центральный банк Турции может пойти в декабре на снижение учётной ставки 48,25% с нынешних 50%, пишет в пятницу газета Dünya со ссылкой на прогнозы участников... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T08:58+0300
2024-10-11T08:58+0300
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АНКАРА, 11 окт - ПРАЙМ. Центральный банк Турции может пойти в декабре на снижение учётной ставки 48,25% с нынешних 50%, пишет в пятницу газета Dünya со ссылкой на прогнозы участников рынка. Центробанк Турции уже полгода не меняет ставку рефинансирования, она держится на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не планирует снижать ее - предпосылкой для понижения станет устойчивое замедление инфляции. "Данные инфляции за сентябрь оказались выше ожиданий, что заставило экономистов перенести ожидание снижения ставки с ноября на декабрь. Прогноз на конец 2024 года был определен 16 экономистами, участвовавшими в опросе, и составил 48,25%. Прогнозы варьируются между 45 и 50% процентами. В предыдущем опросе ожидание процентной ставки на конец года составляло 47%",- пишет издание. Согласно прогнозам на следующий год, учётная ставка максимально составит 35%, минимально - 27,5% Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться: по итогам сентября до 49,38% с 51,97% месяцем ранее, опустившись ниже 50% впервые более чем за год. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что инфляция в стране будет снижаться в ближайшие месяцы, по его словам, население заметит это на рынках.
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турция, ставка
ТУРЦИЯ, ставка
08:58 11.10.2024
 
ЦБ Турции может снизить учётную ставку в декабре, пишут СМИ

Dünya: ЦБ Турции в декабре может снизить учётную ставку до 48,25% с 50%

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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АНКАРА, 11 окт - ПРАЙМ. Центральный банк Турции может пойти в декабре на снижение учётной ставки 48,25% с нынешних 50%, пишет в пятницу газета Dünya со ссылкой на прогнозы участников рынка.
Центробанк Турции уже полгода не меняет ставку рефинансирования, она держится на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не планирует снижать ее - предпосылкой для понижения станет устойчивое замедление инфляции.
"Данные инфляции за сентябрь оказались выше ожиданий, что заставило экономистов перенести ожидание снижения ставки с ноября на декабрь. Прогноз на конец 2024 года был определен 16 экономистами, участвовавшими в опросе, и составил 48,25%. Прогнозы варьируются между 45 и 50% процентами. В предыдущем опросе ожидание процентной ставки на конец года составляло 47%",- пишет издание.
Согласно прогнозам на следующий год, учётная ставка максимально составит 35%, минимально - 27,5%
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
В Турции призвали создать с Москвой общий банк
Вчера, 09:09
Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться: по итогам сентября до 49,38% с 51,97% месяцем ранее, опустившись ниже 50% впервые более чем за год.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что инфляция в стране будет снижаться в ближайшие месяцы, по его словам, население заметит это на рынках.
 
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