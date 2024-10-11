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Лидер Ирана отметил укрепление экономических и культурных связей с Россией - 11.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Лидер Ирана отметил укрепление экономических и культурных связей с Россией
Лидер Ирана отметил укрепление экономических и культурных связей с Россией - 11.10.2024, ПРАЙМ
Лидер Ирана отметил укрепление экономических и культурных связей с Россией
Отношения Москвы и Тегерана в области экономики и культуры укрепляются ежедневно, процесс сотрудничества двух стран должен быть ускорен, заявил в ходе встречи с | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T14:10+0300
2024-10-11T14:10+0300
экономика
иран
россия
культура
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ТЕГЕРАН, 11 окт - ПРАЙМ. Отношения Москвы и Тегерана в области экономики и культуры укрепляются ежедневно, процесс сотрудничества двух стран должен быть ускорен, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития" в Туркмении президент Ирана Масуд Пезешкиан. "В сфере экономики и культуры наши отношения укрепляются день ото дня. В соответствии с волей высшего руководства двух стран (удовлетворить - ред.) потребность в укреплении этих отношений, развивающийся процесс сотрудничества между Ираном и Россией должен быть ускорен", - приводит слова иранского президента его официальный сайт.
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иран, россия, культура
Экономика, ИРАН, РОССИЯ, культура
14:10 11.10.2024
 
Лидер Ирана отметил укрепление экономических и культурных связей с Россией

Пезешкиан: экономические и культурные связи Ирана с РФ укрепляются день ото дня

© POOL | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан
© POOL
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ТЕГЕРАН, 11 окт - ПРАЙМ. Отношения Москвы и Тегерана в области экономики и культуры укрепляются ежедневно, процесс сотрудничества двух стран должен быть ускорен, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития" в Туркмении президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"В сфере экономики и культуры наши отношения укрепляются день ото дня. В соответствии с волей высшего руководства двух стран (удовлетворить - ред.) потребность в укреплении этих отношений, развивающийся процесс сотрудничества между Ираном и Россией должен быть ускорен", - приводит слова иранского президента его официальный сайт.
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